В микрорайоне «Тунгуч» заложили капсулу в строительство нового детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в торжественной церемонии приняли участие вице-премьер-министр КР Алтынай Омурбекова, мэр Бишкека Азиз Суракматов и местные жители.

Алтынай Омурбекова поздравила горожан с будущим садиком и рассказала о мерах, принимаемых правительством КР, по развитию дошкольного образования.

Детский сад рассчитан на 140 мест. Площадь участка — 0,74 гектара.

«Здание будет состоять из двух этажей общей площадью​ 1​ тысяча 480 квадратных метров. В детском саду предусмотрены залы для музыкальных и гимнастических занятий, медицинская комната, столовая, вспомогательные, прачечные и служебные помещения. На строительство садика заложено 70 миллионов сомов», — отметили в мэрии.

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Проект образовательного учреждения прошел госэкспертизу, утверждена вся необходимая​ ​проектно-сметная документация. Подрядчик — ОсОО «Аргын Курулуш» — определен через конкурс.​

Добавим, что в 2019 году мэрия планирует начать строительство еще одного сада по улице Тыныстанова. Ранее там располагалась Первомайская налоговая инспекция. Здание сгорело во время апрельских событий 2010-го. Сейчас там пустырь, заросший бурьяном. ​

Кроме того, мэрия вернула в собственность два детских сада, в которых начнет ремонт в 2019 году. Принимать детей они начнут в 2020-м.