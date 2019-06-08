В Бишкеке появятся два новых детских сада

Детский сад № 14 и ДОО «Ласточка» отремонтируют и вернут бишкекчанам. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Последние годы в них базировались Соцфонд Октябрьского района и Кыргызпатент. В начале года здания освободили.

В детских садах поменяют инженерные коммуникации, окна и двери, сантехнику, благоустроят территорию. На ремонтно-строительные работы потребуется 55,5 миллиона сомов. Деньги выделят из городского бюджета.

Каждый садик рассчитан на 140 мест — шесть детских групп. Они примут детей в 2020 году.