На месте сгоревшей налоговой появится детский сад. Мэрия Бишкека объявила тендер

Управление капитального строительства при мэрии Бишкека объявило тендер на проектирование детского сада по улице Тыныстанова, 193, на месте сгоревшего здания Первомайской налоговой инспекции. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, детский сад сможет вместить 140 маленьких бишкекчан. На проектирование планируют потратить 1 миллион 446 тысяч 46 сомов. Срок подачи конкурсных заявок — до 27 февраля.

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В мэрии напомнили, что в советское время по этому адресу находился детский сад.

«В бытность главой Первомайского районного комитета компартии Бориса Богатырева он стал первым государственным садиком с кыргызским языком обучения. Это нововведение продвигал и поддерживал писатель Чингиз Айтматов», — добавили в мэрии.

Напомним, в сентябре 2018 года Азиз Суракматов подписал распоряжение о строительстве на месте сгоревшей налоговой детского сада.