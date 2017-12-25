Премьер-министр Кыргызстана взял под личный контроль восстановление Ботсада

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков провел рабочее совещание по вопросу восстановления и развития территории Ботанического сада имени Э.Гареева. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

Глава правительства отметил, что в течение года под его личным контролем должен быть завершен проект восстановления Ботсада и следует отладить системы пожарной, санитарной безопасности и полива, закрепить территорию сада, наладить международные связи для улучшения инфраструктуры и повышения научного потенциала.

«В течение последних нескольких лет мы уделяем внимание проблеме Ботсада. Были даны соответствующие поручения, чтобы государственные органы внесли предложения по эффективному решению проблем, имеющихся в саду. Но, несмотря на это, Ботанический сад, мягко говоря, находится в удручающем состоянии. Мы должны принять ответственные решения для создания основ его развития. Ботанический сад нужен нам всем, поэтому совместными усилиями мы должны возродить его и сделать самым привлекательным местом для отдыха горожан, гостей столицы», — подчеркнул Сапар Исаков.

Фото аппарата правительства КР. Сапар Исаков провел рабочее совещание по вопросу восстановления и развития территории Ботсада

«Наш сад — это один из крупнейших ботанических садов в Центральной Азии по площади и составу коллекций растений. Сейчас такое время, когда Ботанический сад может изменить свою судьбу и стать ведущим ботаническим садом не только Центральной Азии, но и мира по адаптации именно центральноазиатских видов горных растений», — сказал эколог Эмиль Шукуров.

Сад сохранил свою территорию, а от нас требуется правильно использовать данный потенциал. При этом у нас есть человеческий потенциал — научные сотрудники Ботсада, обладающие высоким уровнем знаний и готовые вложить посильную лепту в развитие сада. Эмиль Шукуров

Кроме того, Эмиль Шукуров считает, что если Ботанический сад перейдет в ведение правительства, он станет достаточно успешным как в экономическом, так и в научном плане.

Премьер-министр Сапар Исаков подробно остановился на плане реконструкции Ботсада, согласно которому ожидается его полное инфраструктурное обновление, соответствующее международным стандартам аналогичных парков во всем мире, с беговыми и велодорожками.

Фото аппарата правительства КР. Сапар Исаков провел рабочее совещание по вопросу восстановления и развития территории Ботсада

Затем обсудили первоочередные меры по восстановлению сада: решение вопросов с сухостоем, установку системы капельного орошения и обеспечение пожарной безопасности. Предварительный план презентовал архитектор Юрий Смирнов.

Сапар Исаков подчеркнул, что он категорически против затягивания на долгие годы вопроса по улучшению состояния Ботанического сада.

Мы должны это сделать за год. В этой связи соответствующие государственные органы при совместной работе с экологами и другими заинтересованными сторонами должны в течение недели доработать план мероприятий, в котором будут детально прописаны действия каждого госоргана и расходы на реализацию тех или иных мер. Сапар Исаков

Он поручил мэрии в оперативном порядке очистить прилегающую к Ботаническому саду территорию от киосков и павильонов, нарушающих санитарную безопасность, и отметил, что в ближайшее время планируется встреча с партнерами по развитию для обсуждения реконструкции сада и привлечения ресурсов.