20:17
+5
USD 69.44
EUR 82.32
RUB 1.19
Общество

Премьер-министр Кыргызстана взял под личный контроль восстановление Ботсада

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков провел рабочее совещание по вопросу восстановления и развития территории Ботанического сада имени Э.Гареева. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

Глава правительства отметил, что в течение года под его личным контролем должен быть завершен проект восстановления Ботсада и следует отладить системы пожарной, санитарной безопасности и полива, закрепить территорию сада, наладить международные связи для улучшения инфраструктуры и повышения научного потенциала.

«В течение последних нескольких лет мы уделяем внимание проблеме Ботсада. Были даны соответствующие поручения, чтобы государственные органы внесли предложения по эффективному решению проблем, имеющихся в саду. Но, несмотря на это, Ботанический сад, мягко говоря, находится в удручающем состоянии. Мы должны принять ответственные решения для создания основ его развития. Ботанический сад нужен нам всем, поэтому совместными усилиями мы должны возродить его и сделать самым привлекательным местом для отдыха горожан, гостей столицы», — подчеркнул Сапар Исаков.

аппарата правительства КР
Фото аппарата правительства КР. Сапар Исаков провел рабочее совещание по вопросу восстановления и развития территории Ботсада

«Наш сад — это один из крупнейших ботанических садов в Центральной Азии по площади и составу коллекций растений. Сейчас такое время, когда Ботанический сад может изменить свою судьбу и стать ведущим ботаническим садом не только Центральной Азии, но и мира по адаптации именно центральноазиатских видов горных растений», — сказал эколог Эмиль Шукуров.

Сад сохранил свою территорию, а от нас требуется правильно использовать данный потенциал. При этом у нас есть человеческий потенциал — научные сотрудники Ботсада, обладающие высоким уровнем знаний и готовые вложить посильную лепту в развитие сада.

Эмиль Шукуров

Кроме того, Эмиль Шукуров считает, что если Ботанический сад перейдет в ведение правительства, он станет достаточно успешным как в экономическом, так и в научном плане.

Премьер-министр Сапар Исаков подробно остановился на плане реконструкции Ботсада, согласно которому ожидается его полное инфраструктурное обновление, соответствующее международным стандартам аналогичных парков во всем мире, с беговыми и велодорожками.

аппарата правительства КР
Фото аппарата правительства КР. Сапар Исаков провел рабочее совещание по вопросу восстановления и развития территории Ботсада

Затем обсудили первоочередные меры по восстановлению сада: решение вопросов с сухостоем, установку системы капельного орошения и обеспечение пожарной безопасности. Предварительный план презентовал архитектор Юрий Смирнов.

Сапар Исаков подчеркнул, что он категорически против затягивания на долгие годы вопроса по улучшению состояния Ботанического сада.

Мы должны это сделать за год. В этой связи соответствующие государственные органы при совместной работе с экологами и другими заинтересованными сторонами должны в течение недели доработать план мероприятий, в котором будут детально прописаны действия каждого госоргана и расходы на реализацию тех или иных мер.

Сапар Исаков

Он поручил мэрии в оперативном порядке очистить прилегающую к Ботаническому саду территорию от киосков и павильонов, нарушающих санитарную безопасность, и отметил, что в ближайшее время планируется встреча с партнерами по развитию для обсуждения реконструкции сада и привлечения ресурсов.
Ссылка:
просмотров: 1097
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцам придется производить экологический платеж при въезде в Таджикистан
Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в Бишкеке
Лауреатам молодежной Госпремии имени Чингиза Айтматова вручили награды
Астма, тошнота, аллергия. Жители Кара-Балты жалуются на НПЗ «Джунда»
Здоровье беспокоит. 5 миллионов сомов хочет взыскать с «Кумтора» бишкекчанин
Ученые заявили о начале «экологического Армагеддона»
Сегодня в рубрике «Официально»
Искусство и экология объединились для защиты Ботсада
Ботсад предлагают вывести из состава Академии наук
Из-за серии пожаров директора Ботсада в Бишкеке уволили
Популярные новости
У&nbsp;сотрудника МЧС отобрали квартиру от&nbsp;президента. Так решил замминистра У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
Дом, которого нет на&nbsp;карте Бишкека Дом, которого нет на карте Бишкека
На&nbsp;месте снесенного ресторана &laquo;Нарын&raquo; гостиницу строить не&nbsp;будут На месте снесенного ресторана «Нарын» гостиницу строить не будут
Бизнес
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!