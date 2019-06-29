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Общество

Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на публике. В Кой-Таше

Впервые после своей отставки с поста председателя Государственного комитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев появился на публике. Сегодня он приехал в село Кой-Таш поддержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

24.kg
Фото 24.kg. экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев приехал в Кой-Таш поддержать Алмазбека Атамбаева
Абдиль Сегизбаев рассказал 24.kg, что сегодня приехал впервые в бывшему президенту и после своего ухода из ГКНБ в политических мероприятиях участия не принимал.

«Но вот решил приехать, надо его поддержать, спросить как здоровье. Я же сам кой-ташский», — сказал Абдиль Сегизбаев.

На вопрос, допрашивали ли его по Белизгейту, экс-руководитель спецслужб ответил: «Таскали. Но ничего не нашли, потому нет ничего».

Абдиль Сегизбаев отметил, что пока будет находится в Кой-Таше, рядом с Алмазбеком Атамбаевым. 

Напомним, парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение Азиза Батукаева и коррупция. Сегодня стало известно, что нескольких человек из внешней охраны бывшего президента сняли с поста, сотрудники ГКНБ, обеспечивающие внешнюю охрану Алмазбека Атамбаева, продолжают находиться рядом с ним.
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