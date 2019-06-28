В доме Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше собираются его сторонники

В доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева собираются его сторонники.

Обстановка в селе стабильная. В штабе сообщают, что двух человек из внешней охраны Алмазбека Атамбаева сняли. Но сотрудники Девятой службы ГКНБ, обеспечивающие личную безопасность бывшего главы государства, продолжают работать.

В ГКНБ информацию о снятии охраны отрицают. В спецслужбах заявили, что в случае необходимости ее могут даже усилить.

Сейчас в доме экс-президента собралось около 200 человек из числа его сторонников.

Утром на другую сторону реки Аламедин подъехали два автобуса. Стала распространяться информация о том, что это работники правоохранительных органов. Однако она не подтвердилась. Автобусы уехали.