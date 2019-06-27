Нас мало гибнет на дорогах? Депутаты предлагают повысить скоростной режим

Неугомонным депутатам Жогорку Кенеша не дает покоя «Безопасный город». Народные избранники то и дело упрекают правительство, что оно получает сотни миллионов сомов за штрафы. Как альтернативу они предлагают снизить ставки, то есть встать на сторону нарушителей и позволить им платить меньше за свою безалаберность.
Очередную бредовую идею озвучил Сайдулла Нышанов. По его словам, нужно увеличить разрешенную скорость.
Депутатскому джипу негде разогнаться
Нардеп считает, что разрешенная скорость в населенных пунктах в
«Сейчас кабмин собирает около 100 миллионов сомов от штрафов. Если мы призываем к порядку на дорогах, то давайте и условия для водителей создавать», — резюмировал Сайдулла Нышанов.
Он даже вызвался написать соответствующий законопроект. «Действующая норма устарела. Тогда были «Жигули», «Москвичи», «Волги». Я предлагаю оставить ограничение до
В Кыргызстане действует погрешность в 10 километров в час, за которую водителя не оштрафуют.
С учетом погрешности фактически разрешенная скорость и без того
Лихачам этого недостаточно, на трассах многие не соблюдают скоростной режим. Дорога позволяет двигаться со скоростью
Быстро нардеп забыл, как погиб вице-премьер-министр Темир Джумакадыров. Не спас ни его, ни его помощника и водителя современный «Ленд Крузер».
Еще одна страшная авария унесла жизнь стилиста Асель Мамбеткалиевой.
Коллега Сайдуллы Нышанова Нодирбек Каримов потерял в ДТП мать. Он сам находился за рулем «Тойоты Ленд Крузера» и не справился с управлением.
На трассе Ош — Исфана погиб экс-депутат парламента Жусубали Исаев.
В 2018 году в республике зафиксировано 5 тысяч 995 аварий, в которых погибло 716 человек, ранено 9 тысяч 160. Из-за превышения скорости произошло 1 тысяча 605 ДТП. Ранения получили 1 тысяча 446 человек, 286 погибли.
Правила никто не отменял
Ограничение скорости начали вводить с появлением машин именно в целях безопасности. Всем известно, что, например, в Германии на автобанах нет скоростного ограничения. Но в Кыргызстане нет даже автомагистралей, где разрешена скорость движения до
Автомагистраль — дорога высокой пропускной способности, предназначенная для скоростного движения автомобилей, имеющая для каждого направления не менее двух полос движения, отделенная друг от друга разделительной полосой или ограждением, без пересечений в одном уровне с другими трассами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками.
По Правилам дорожного движения, действующим в нашей стране, водитель должен вести автомашину со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения.
Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением.
В населенных пунктах разрешается движение автомобилей со скоростью не более 60 километров в час.
В Бишкеке, Чуйской, Ошской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской и Джалал-Абадской областях может повышаться скорость установкой соответствующих знаков на отдельных участках дорог, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью.
Вне населенных пунктов разрешается движение на автомагистралях со скоростью не более
При обсуждении Проекта детальной планировки Бишкека проектировщики предлагали построить дорожные развязки и скоростные автомагистрали по улицам Алма-Атинской, Фучика, проспекту Жибек Жолу, Южной магистрали. Предполагалось, что скорость движения там будет
Роковые 10 километров
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до полной остановки.
В технических характеристиках машины всегда указывают разгон от 0 до
Чем выше скорость, тем длиннее будет тормозной путь в случае экстренного торможения.
По усредненным показателям, при движении со скоростью
Если увеличить скорость до
Директор ОО «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова считает предложение депутата популистским. «Мы 100 процентов против увеличения скорости в населенных пунктах. Во всем мире скорость снижают до
По словам Чинары Касмамбетовой, Кыргызстан пока не готов и к увеличению скоростного режима на дорогах. Прежде чем повысить скорость на трассе, нужно подготовить инфраструктуру, чтобы автомобиль мог ехать беспрепятственно, не ожидая появления пешеходов, велосипедистов, скота и машин с второстепенных дорог.
Безопасность в приоритете
В ГУОБДД МВД также не поддержали предложение депутата.
Закон о дорожном движении гласит: если невозможно обеспечить безопасность дорожного движения, повышать скоростной режим запрещается.
Как рассказал 24.kg заместитель начальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов, в населенных пунктах нельзя поднимать предельно допустимую скорость. «Это невозможно. Допустимая скорость изучена, научно-исследовательские институты доказали, что в населенных пунктах оптимальная скорость —
В ГУОБДД рассматривают только экспериментальный проект — повысить скорость на определенном участке трассы вне населенных пунктов международного значения Бишкек — Нарын — Торугарт до
В прошлом году ОО «Дорожная безопасность» и Всемирная организация здравоохранения обратились в правительство с инициативой понизить скоростной режим. Ответа до сих пор от чиновников не последовало.