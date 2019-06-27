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Общество

Нас мало гибнет на дорогах? Депутаты предлагают повысить скоростной режим

Неугомонным депутатам Жогорку Кенеша не дает покоя «Безопасный город». Народные избранники то и дело упрекают правительство, что оно получает сотни миллионов сомов за штрафы. Как альтернативу они предлагают снизить ставки, то есть встать на сторону нарушителей и позволить им платить меньше за свою безалаберность.

Очередную бредовую идею озвучил Сайдулла Нышанов. По его словам, нужно увеличить разрешенную скорость.

Депутатскому джипу негде разогнаться

Нардеп считает, что разрешенная скорость в населенных пунктах в 60 километров в час маленькая. Ее можно повысить до 70 километров в час. По трассе парламентарию уже недостаточно разогнаться до 90 километров в час, а подавай все 110 километров в час.

«Сейчас кабмин собирает около 100 миллионов сомов от штрафов. Если мы призываем к порядку на дорогах, то давайте и условия для водителей создавать», — резюмировал Сайдулла Нышанов.

ГУОБДД МВД КР
Фото ГУОБДД МВД КР. В аварии на объездной трассе в районе ГЭС-5 погибли три человека

Он даже вызвался написать соответствующий законопроект. «Действующая норма устарела. Тогда были «Жигули», «Москвичи», «Волги». Я предлагаю оставить ограничение до 40 километров в час возле школ. Сейчас по дороге в аэропорт в селе Пригородном ограничение до 60 километров в час. Там можно увеличить скорость до 70 километров в час. Характеристики машин изменились, они стали лучше. В новых моделях авто при 100 километрах в час не чувствуется скорости. Улучшились тормозные системы. По трассе на Иссык-Куль, если ехать 90 километров в час, все будут попадать на нарушения. Нужно увеличить скорость до 110 километров в час. Где хорошая дорога, установлены низкие скорости», — пояснил 24.kg депутат.

В Кыргызстане действует погрешность в 10 километров в час, за которую водителя не оштрафуют.

С учетом погрешности фактически разрешенная скорость и без того 70 километров в час, а за городом — 100 километров в час.

Лихачам этого недостаточно, на трассах многие не соблюдают скоростной режим. Дорога позволяет двигаться со скоростью 110 километров в час. Те, кто едет со скоростью 90 километров в час, становятся для них тихоходом, и они идут на обгон. А это априори опасный момент, который в большинстве случаев и приводит к ДТП.

Быстро нардеп забыл, как погиб вице-премьер-министр Темир Джумакадыров. Не спас ни его, ни его помощника и водителя современный «Ленд Крузер».

ГУОБДД МВД КР
Фото ГУОБДД МВД КР. Место аварии, где погиб Темир Джумакадыров

Еще одна страшная авария унесла жизнь стилиста Асель Мамбеткалиевой.

Коллега Сайдуллы Нышанова Нодирбек Каримов потерял в ДТП мать. Он сам находился за рулем «Тойоты Ленд Крузера» и не справился с управлением.

На трассе Ош — Исфана погиб экс-депутат парламента Жусубали Исаев.

В 2018 году в республике зафиксировано 5 тысяч 995 аварий, в которых погибло 716 человек, ранено 9 тысяч 160. Из-за превышения скорости произошло 1 тысяча 605 ДТП. Ранения получили 1 тысяча 446 человек, 286 погибли.

Правила никто не отменял

Ограничение скорости начали вводить с появлением машин именно в целях безопасности. Всем известно, что, например, в Германии на автобанах нет скоростного ограничения. Но в Кыргызстане нет даже автомагистралей, где разрешена скорость движения до 110 километров в час.

Автомагистраль — дорога высокой пропускной способности, предназначенная для скоростного движения автомобилей, имеющая для каждого направления не менее двух полос движения, отделенная друг от друга разделительной полосой или ограждением, без пересечений в одном уровне с другими трассами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками.

По Правилам дорожного движения, действующим в нашей стране, водитель должен вести автомашину со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения.

Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением.

В населенных пунктах разрешается движение автомобилей со скоростью не более 60 километров в час.

В Бишкеке, Чуйской, Ошской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской и Джалал-Абадской областях может повышаться скорость установкой соответствующих знаков на отдельных участках дорог, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью.

Вне населенных пунктов разрешается движение на автомагистралях со скоростью не более 110 километров в час, на остальных трассах — не более 90 километров в час.

При обсуждении Проекта детальной планировки Бишкека проектировщики предлагали построить дорожные развязки и скоростные автомагистрали по улицам Алма-Атинской, Фучика, проспекту Жибек Жолу, Южной магистрали. Предполагалось, что скорость движения там будет 90 километров в час. Но для этого необходимо создавать многоуровневые дороги, чтобы транспортные потоки не пересекались.

24.kg
Фото 24.kg. Авария в Бишкеке с участием троллейбуса

Роковые 10 километров

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до полной остановки.

В технических характеристиках машины всегда указывают разгон от 0 до 100 километров в час. Но практически ни одна автомобильная компания не говорит о том, насколько быстро останавливается авто. Это крайне важно, ведь любой водитель знает, что движущийся объект на дороге нельзя остановить мгновенно, какой бы современной машина ни была. Естественно, у каждого автомобиля из-за особенностей тормозной системы индивидуальный тормозной путь.

Чем выше скорость, тем длиннее будет тормозной путь в случае экстренного торможения.

По усредненным показателям, при движении со скоростью 60 километров в час, тормозной путь на сухой трассе составляет 23 метра, на мокрой — 35 метров.

Sputnik
Фото Sputnik. ДТП в селе Военно-Антоновка

Если увеличить скорость до 70 километров в час, тормозной путь на сухой дороге уже составит 31 метр, а на мокрой — 47 метров.

Директор ОО «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова считает предложение депутата популистским. «Мы 100 процентов против увеличения скорости в населенных пунктах. Во всем мире скорость снижают до 50 километров в час из-за высокого роста смертности и травматизма. Возле школ скорость нужно снизить до 30 километров в час», — заметила она.

Sputnik
Фото Sputnik. Авария на объездной дороге

По словам Чинары Касмамбетовой, Кыргызстан пока не готов и к увеличению скоростного режима на дорогах. Прежде чем повысить скорость на трассе, нужно подготовить инфраструктуру, чтобы автомобиль мог ехать беспрепятственно, не ожидая появления пешеходов, велосипедистов, скота и машин с второстепенных дорог.

Безопасность в приоритете

В ГУОБДД МВД также не поддержали предложение депутата.

Закон о дорожном движении гласит: если невозможно обеспечить безопасность дорожного движения, повышать скоростной режим запрещается.

ГУОБДД МВД КР
Фото ГУОБДД МВД КР. Авария по дороге в аэропорт «Манас»

Как рассказал 24.kg заместитель начальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов, в населенных пунктах нельзя поднимать предельно допустимую скорость. «Это невозможно. Допустимая скорость изучена, научно-исследовательские институты доказали, что в населенных пунктах оптимальная скорость — 60 километров в час. В некоторых странах Европы скорость, наоборот, снижают», — пояснил он.

В ГУОБДД рассматривают только экспериментальный проект — повысить скорость на определенном участке трассы вне населенных пунктов международного значения Бишкек — Нарын — Торугарт до 110 километров в час. «Этот момент требует тщательного изучения. Когда мы сможем обеспечить безопасность движения, только тогда мы повысим скоростной режим. В любом случае наша основная задача — безопасность на дороге, а не быстрая езда. На первом месте всегда стоят жизнь и здоровье», — отметил Ыманалы Саркулов.

ГУОБДД МВД КР
Фото ГУОБДД МВД КР. В ДТП в Токмаке погибли четыре человека

В прошлом году ОО «Дорожная безопасность» и Всемирная организация здравоохранения обратились в правительство с инициативой понизить скоростной режим. Ответа до сих пор от чиновников не последовало.
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