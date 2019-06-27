Нас мало гибнет на дорогах? Депутаты предлагают повысить скоростной режим

Неугомонным депутатам Жогорку Кенеша не дает покоя «Безопасный город». Народные избранники то и дело упрекают правительство, что оно получает сотни миллионов сомов за штрафы. Как альтернативу они предлагают снизить ставки, то есть встать на сторону нарушителей и позволить им платить меньше за свою безалаберность.

Очередную бредовую идею озвучил Сайдулла Нышанов. По его словам, нужно увеличить разрешенную скорость.

Депутатскому джипу негде разогнаться

Нардеп считает, что разрешенная скорость в населенных пунктах в 60 километров в час маленькая. Ее можно повысить до 70 километров в час. По трассе парламентарию уже недостаточно разогнаться до 90 километров в час, а подавай все 110 километров в час.

«Сейчас кабмин собирает около 100 миллионов сомов от штрафов. Если мы призываем к порядку на дорогах, то давайте и условия для водителей создавать», — резюмировал Сайдулла Нышанов.

Фото ГУОБДД МВД КР. В аварии на объездной трассе в районе ГЭС-5 погибли три человека

Он даже вызвался написать соответствующий законопроект. «Действующая норма устарела. Тогда были «Жигули», «Москвичи», «Волги». Я предлагаю оставить ограничение до 40 километров в час возле школ. Сейчас по дороге в аэропорт в селе Пригородном ограничение до 60 километров в час. Там можно увеличить скорость до 70 километров в час. Характеристики машин изменились, они стали лучше. В новых моделях авто при 100 километрах в час не чувствуется скорости. Улучшились тормозные системы. По трассе на Иссык-Куль, если ехать 90 километров в час, все будут попадать на нарушения. Нужно увеличить скорость до 110 километров в час. Где хорошая дорога, установлены низкие скорости», — пояснил 24.kg депутат.

В Кыргызстане действует погрешность в 10 километров в час, за которую водителя не оштрафуют.

С учетом погрешности фактически разрешенная скорость и без того 70 километров в час, а за городом — 100 километров в час.

Лихачам этого недостаточно, на трассах многие не соблюдают скоростной режим. Дорога позволяет двигаться со скоростью 110 километров в час. Те, кто едет со скоростью 90 километров в час, становятся для них тихоходом, и они идут на обгон. А это априори опасный момент, который в большинстве случаев и приводит к ДТП.

Быстро нардеп забыл, как погиб вице-премьер-министр Темир Джумакадыров. Не спас ни его, ни его помощника и водителя современный «Ленд Крузер».

Фото ГУОБДД МВД КР. Место аварии, где погиб Темир Джумакадыров

Еще одна страшная авария унесла жизнь стилиста Асель Мамбеткалиевой.

Коллега Сайдуллы Нышанова Нодирбек Каримов потерял в ДТП мать. Он сам находился за рулем «Тойоты Ленд Крузера» и не справился с управлением.

На трассе Ош — Исфана погиб экс-депутат парламента Жусубали Исаев.

В 2018 году в республике зафиксировано 5 тысяч 995 аварий, в которых погибло 716 человек, ранено 9 тысяч 160. Из-за превышения скорости произошло 1 тысяча 605 ДТП. Ранения получили 1 тысяча 446 человек, 286 погибли.

Правила никто не отменял

Ограничение скорости начали вводить с появлением машин именно в целях безопасности. Всем известно, что, например, в Германии на автобанах нет скоростного ограничения. Но в Кыргызстане нет даже автомагистралей, где разрешена скорость движения до 110 километров в час.

Автомагистраль — дорога высокой пропускной способности, предназначенная для скоростного движения автомобилей, имеющая для каждого направления не менее двух полос движения, отделенная друг от друга разделительной полосой или ограждением, без пересечений в одном уровне с другими трассами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками.

По Правилам дорожного движения, действующим в нашей стране, водитель должен вести автомашину со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения.

Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением.

В населенных пунктах разрешается движение автомобилей со скоростью не более 60 километров в час.

В Бишкеке, Чуйской, Ошской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской и Джалал-Абадской областях может повышаться скорость установкой соответствующих знаков на отдельных участках дорог, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью.

Вне населенных пунктов разрешается движение на автомагистралях со скоростью не более 110 километров в час, на остальных трассах — не более 90 километров в час.

При обсуждении Проекта детальной планировки Бишкека проектировщики предлагали построить дорожные развязки и скоростные автомагистрали по улицам Алма-Атинской, Фучика, проспекту Жибек Жолу, Южной магистрали. Предполагалось, что скорость движения там будет 90 километров в час. Но для этого необходимо создавать многоуровневые дороги, чтобы транспортные потоки не пересекались.

Фото 24.kg. Авария в Бишкеке с участием троллейбуса

Роковые 10 километров

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до полной остановки.

В технических характеристиках машины всегда указывают разгон от 0 до 100 километров в час. Но практически ни одна автомобильная компания не говорит о том, насколько быстро останавливается авто. Это крайне важно, ведь любой водитель знает, что движущийся объект на дороге нельзя остановить мгновенно, какой бы современной машина ни была. Естественно, у каждого автомобиля из-за особенностей тормозной системы индивидуальный тормозной путь.

Чем выше скорость, тем длиннее будет тормозной путь в случае экстренного торможения.

По усредненным показателям, при движении со скоростью 60 километров в час, тормозной путь на сухой трассе составляет 23 метра , на мокрой — 35 метров .

Фото Sputnik. ДТП в селе Военно-Антоновка

Если увеличить скорость до 70 километров в час, тормозной путь на сухой дороге уже составит 31 метр , а на мокрой — 47 метров .

Директор ОО «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова считает предложение депутата популистским. «Мы 100 процентов против увеличения скорости в населенных пунктах. Во всем мире скорость снижают до 50 километров в час из-за высокого роста смертности и травматизма. Возле школ скорость нужно снизить до 30 километров в час», — заметила она.

Фото Sputnik. Авария на объездной дороге

По словам Чинары Касмамбетовой, Кыргызстан пока не готов и к увеличению скоростного режима на дорогах. Прежде чем повысить скорость на трассе, нужно подготовить инфраструктуру, чтобы автомобиль мог ехать беспрепятственно, не ожидая появления пешеходов, велосипедистов, скота и машин с второстепенных дорог.

Безопасность в приоритете

В ГУОБДД МВД также не поддержали предложение депутата.

Закон о дорожном движении гласит: если невозможно обеспечить безопасность дорожного движения, повышать скоростной режим запрещается.

Фото ГУОБДД МВД КР. Авария по дороге в аэропорт «Манас»

Как рассказал 24.kg заместитель начальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов, в населенных пунктах нельзя поднимать предельно допустимую скорость. «Это невозможно. Допустимая скорость изучена, научно-исследовательские институты доказали, что в населенных пунктах оптимальная скорость — 60 километров в час. В некоторых странах Европы скорость, наоборот, снижают», — пояснил он.

В ГУОБДД рассматривают только экспериментальный проект — повысить скорость на определенном участке трассы вне населенных пунктов международного значения Бишкек — Нарын — Торугарт до 110 километров в час. «Этот момент требует тщательного изучения. Когда мы сможем обеспечить безопасность движения, только тогда мы повысим скоростной режим. В любом случае наша основная задача — безопасность на дороге, а не быстрая езда. На первом месте всегда стоят жизнь и здоровье», — отметил Ыманалы Саркулов.

Фото ГУОБДД МВД КР. В ДТП в Токмаке погибли четыре человека

В прошлом году ОО «Дорожная безопасность» и Всемирная организация здравоохранения обратились в правительство с инициативой понизить скоростной режим. Ответа до сих пор от чиновников не последовало.