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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека (14)

Скоростные магистрали и электрички. Как хотят решить проблему пробок в Бишкеке

Проектировщики рассказали, как можно решить проблему пробок в Бишкеке. Сегодня в Первомайской районной администрации состоялись общественные обсуждения Проекта детальной планировки (ПДП) Бишкека.

По словам начальника мастерской № 1 по проектированию генпланов городов и поселков городского типа ГНИИП градостроительства Джанузака Кульбатырова, ПДП центральной части Бишкека разработан по заданию мэрии. Он ограничен улицами Жибек Жолу, Алма-Атинской, Ахунбаева, Фучика. На этой территории необходимо определить детальную застройку. Следует установить точные технические характеристики и параметры.

«В дальнейшем планируется строительство дорожных развязок. В соответствии с генеральным планом предусмотрено создание скоростных автомагистралей по улице Алма-Атинской, Жибек Жолу, Фучика, Южной магистрали. Скорость движения там будет 90 километров в час. Для этого необходимо создавать многоуровневые дороги, чтобы транспортные потоки не пересекались. Под это зарезервированы участки», — сказал проектировщик.

Он добавил, что на улицах Ибраимова и Фучика появится легкорельсовый транспорт, а также в пригороды столицы хотят пустить электрички.
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