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Общество

Алмазбек Атамбаев назвал обвинения депутатов абсурдом и готов бороться

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сделал заявление по поводу выдвинутых против него обвинений специальной депутатской комиссией.

Накануне парламент направил заключение спецкомиссии в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главы государства.

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По словам Алмазбека Атамбаева, выдвинутые Жогорку Кенешем обвинения являются совершенно абсурдными, не имеют правовой основы, опираются на вымышленные слухи и вызваны лишь стремлением действующего президента устранить политического оппонента.

«Сооронбай Жээнбеков не нашел другого способа заставить меня молчать, кроме как незаконно осудить по надуманным обвинениям. Но ничего у него не получится, хотя в этих целях уже более года используются самые грязные методы, самые грязные политики, самые грязные слухи. Достаточно посмотреть фамилии и репутацию депутатов Жогорку Кенеша, используемых властью в атаках на мое честное имя. Как побольнее ударить Атамбаева, как отомстить за то, что после Апрельской революции многие из них лишились привилегий, незаконных кормушек и наворованного имущества», — подчеркнул он.

Но еще более явное доказательство моей правоты в том, как спешно и как трусливо нарушали Конституцию, как игнорировали другие законы, как скрывали документы, как подло врали с парламентской трибуны, лишь бы выслужиться перед семьей Жээнбековых.

Алмазбек Атамбаев

Он признал, что ошибался в людях, а самые сладострастные подхалимы во главе с братьями Жээнбековыми, по его мнению, превратились в самых яростных врагов и критиков.

«А в защитниках у меня сегодня большинство таких, кто был «не у дел» или даже попадал «в опалу» в годы моего президентства. Я чист перед Богом и своим народом! Перед законом и своей совестью! Все, что делал все эти годы, старался делать во благо народа, и все это останется людям! Никогда не боялся ответственности и готов ответить за каждое свое решение на посту президента Кыргызской Республики. Однако играть отводимую мне Жээнбековыми унизительную роль обвиняемого в придуманных ими преступлениях, конечно же, не стану. Им не удастся долго обманывать народ и тем более взвалить на меня их собственные грязные фантазии. Не получится. Правда и закон на моей стороне! Честь для меня дороже жизни!» — заявил бывший глава государства.
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