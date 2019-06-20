20:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, бывший вице-мэр по социальным вопросам Асель Куламбаева назначена заместителем акима Октябрьского района. По образованию она медицинский работник. Окончила Пржевальское медицинское училище и Кыргызский государственный медицинский институт.

Она претендовала на должность руководителя столичного управления здравоохранения. Но в конкурсе на вакантное место показала второй результат.

Асель Куламбаева, напомним, была депутатом городского кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс». В 2018 году изъявила желание занять вакантное место вице-мэра по социальному блоку. Однако через семь месяцев ушла с поста по собственному желанию.

Назначен руководитель и в новом муницпальном предприятии «Бишкекские парковки и стоянки». Им стал Улан Джолдошов.

Он являлся депутатом Бишкекского городского кенеша от партии «Республика» и членом постоянной комиссии по бюджету и финансам Бишкекского городского кенеша.

Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Азиз Суракматов.
Ссылка:
просмотров: 728
Версия для печати
Материалы по теме
О готовности части котельных к зиме отчиталась мэрия Бишкека
Мэрия Бишкека вернула в муниципальную собственность автобазу
Чиновник объяснил, почему уродливое здание в центре Бишкека закрыли баннером
Проблемы со светом. На что чаще всего жалуются в мэрию бишкекчане
Власти Бишкека выписали первые штрафы по Кодексу о нарушениях
В Бишкеке стройкомпания самовольно увеличила участок. Мэрия снесла забор
Мэрия объявила конкурс «Любимый Бишкек»
Мэрия Бишкека потратит на конференц-оборудование 6,2 миллиона сомов
Выговор директору, демонтаж подстанции. Как мэрия реагирует на жалобы горожан
Ограждения в национальном стиле появились в центре Бишкека
Популярные новости
Почему депутаты не&nbsp;могут лишить неприкосновенности Атамбаева. Ответ Бекназарова Почему депутаты не могут лишить неприкосновенности Атамбаева. Ответ Бекназарова
Азимбек Бекназаров отказался встречаться с&nbsp;Сооронбаем Жээнбековым. Почему? Азимбек Бекназаров отказался встречаться с Сооронбаем Жээнбековым. Почему?
Алмазбек Атамбаев действительно владеет участком на&nbsp;Иссык-Куле Алмазбек Атамбаев действительно владеет участком на Иссык-Куле
Верховный суд пересмотрит дело Текебаева по&nbsp;вновь открывшимся обстоятельствам Верховный суд пересмотрит дело Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам
Бизнес
Кто режиссирует скандал в&nbsp;Национальном госпитале? Кто режиссирует скандал в Национальном госпитале?
ОАО &laquo;МАМ&raquo; помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов ОАО «МАМ» помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов
MegaPay: экономьте при оплате штрафов с&nbsp;помощью уникального счетчика MegaPay: экономьте при оплате штрафов с помощью уникального счетчика
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает депозиты с&nbsp;выгодными процентными ставками «Бакай Банк» предлагает депозиты с выгодными процентными ставками