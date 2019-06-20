В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, бывший вице-мэр по социальным вопросам Асель Куламбаева назначена заместителем акима Октябрьского района. По образованию она медицинский работник. Окончила Пржевальское медицинское училище и Кыргызский государственный медицинский институт.

Она претендовала на должность руководителя столичного управления здравоохранения. Но в конкурсе на вакантное место показала второй результат.

Асель Куламбаева, напомним, была депутатом городского кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс». В 2018 году изъявила желание занять вакантное место вице-мэра по социальному блоку. Однако через семь месяцев ушла с поста по собственному желанию.



Назначен руководитель и в новом муницпальном предприятии «Бишкекские парковки и стоянки». Им стал Улан Джолдошов.

Он являлся депутатом Бишкекского городского кенеша от партии «Республика» и членом постоянной комиссии по бюджету и финансам Бишкекского городского кенеша.

Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Азиз Суракматов.