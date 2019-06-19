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Общество
Сюжет: Продажа детей (45)

Продажа детей. Врач оставила новорожденную девочку знакомой

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу о продаже детей.

Суд допросил в качестве свидетеля акушерку. Подсудимая Чолпон Кененбаева просила ее присмотреть за новорожденным.

«В 2018 году Чолпон Кененбаева принесла мне новорожденную девочку, просила пару дней присмотреть за ней. Девочка была настолько маленькой, что я боялась за ее жизнь. Чолпон оставила мне тысячу сомов и бутылочку. Потом она отключила телефон. Через два дня я думала отдать ребенка в детский дом, но меня уговорили, чтобы я отдала девочку женщине, у которой 12 лет не было детей. Мне кажется, что лучше пусть ребенок живет в благополучной семье, чем в детском доме», — сказала свидетель.

Напомним, милиционеры задержали врачей, подозреваемых в продаже детей в Бишкеке. По данным МВД, установлено три факта продажи младенцев. Медики не только продавали детей, но и помогали делать новым родителям свидетельства о рождении.
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