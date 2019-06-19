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Общество

В Кыргызстане появился детский омбудсмен

В Кыргызстане появился детский омбудсмен. Его функции возложены на заместителя омбудсмена (акыйкатчи) Гульнару Жамгырчиеву. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

По ее данным, соответствующий приказ подписал омбудсмен Токон Мамытов. Решение принято в связи с участившимися случаями насилия в отношении детей и ростом детской преступности, необходимостью предоставления оперативной помощи детям, пострадавшим от насилия, педагогам учебных и специализированных детских учреждений, сотрудникам социальной защиты и инспекций по делам несовершеннолетних и другим.

Напомним, экс-депутат Ширин Айтматова предлагала создать институт детского омбудсмена. Она разработала соответствующий законопроект. Но должность так и не была введена. 
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