В Кыргызстане появился детский омбудсмен. Его функции возложены на заместителя омбудсмена (акыйкатчи) Гульнару Жамгырчиеву. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

По ее данным, соответствующий приказ подписал омбудсмен Токон Мамытов. Решение принято в связи с участившимися случаями насилия в отношении детей и ростом детской преступности, необходимостью предоставления оперативной помощи детям, пострадавшим от насилия, педагогам учебных и специализированных детских учреждений, сотрудникам социальной защиты и инспекций по делам несовершеннолетних и другим.

Напомним, экс-депутат Ширин Айтматова предлагала создать институт детского омбудсмена. Она разработала соответствующий законопроект. Но должность так и не была введена.