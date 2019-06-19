Глава Горздрава о митингах врачей, их хамстве и почему не будет нового роддома

Устаревшие здания поликлиник, жалобы бишкекчан на хамство врачей, митинги медработников — такая ситуация досталась новому начальнику столичного управления здравоохранения Бактыгуль Исмаиловой. О ситуации, решении проблем и планах она рассказала 24.kg.

— Каков бюджет управления и на что хватает финансов?

— Общий бюджет на 2019 год составляет 261 миллион сомов, в том числе на структурные подразделения — автобазу и молочную кухню.

На надбавки к зарплате работникам здравоохранения города предусмотрено 140,1 миллиона сомов. На 25,5 миллиона запланирован капремонт 11 организаций здравоохранения. Около 3 миллионов сомов заложено на страхование автомашин скорой помощи. На депозит медработников службы «103» предусмотрено 717 тысяч сомов.

Запланировано приобретение семи-восьми машин скорой помощи и двух авто для молочной кухни.

Технические спецификации на транспорт уже разрабатываются, вскоре будет объявлен тендер.

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До ликвидации департамента здравоохранения в 2017-м ежегодно от 5 до 20 миллионов сомов из местного бюджета выделялось на приобретение медоборудования для организаций здравоохранения (УЗИ, рентген-аппараты и другое). До 1,5 миллиона сомов предусматривалось на приобретение сахароснижающих препаратов для горожан больных сахарным диабетом. До 1 миллиона сомов выделяли на приобретение шприцов для пунктов их обмена. Сейчас всего этого нет.

— Насколько обеспечены городские поликлиники оборудованием и в чем нуждаются больницы?

— Материально-техническая база организаций здравоохранения устарела. Требуется современное рентген-оборудование, флюроаппараты, УЗИ, анализаторы и микроскопы в лаборатории и другое оборудование. Что-то организации могут закупать самостоятельно, но для крупных закупок возможностей нет.

На весь Первомайский район, к примеру, где проживает около 250 тысяч человек, есть всего один рентген-аппарат, срок службы которого уже вышел.

Находится он в ЦСМ № 7, и там обслуживают только своих приписанных граждан. То же самое и с флюорографическим аппаратом. В других ЦСМ района этих аппаратов нет. Такая же ситуация складывается и в Ленинском районе.

Флюроаппарат есть только в ЦСМ № 2, и тот устарел, часто выходит из строя. Пациенты вынуждены обследоваться в других учреждениях по договоренности или в частных центрах.

Сейчас буду вникать в общую ситуацию по городу, анализировать потребности, в больницах в том числе.

Еще два года назад бюджеты центров семейной медицины были больше, чем сегодня. И при правильном распределении можно было делать приличные закупки. До оптимизации первичного звена в городе я проработала девять лет директором в ЦСМ № 12. Главный мой принцип в работе был таков — прежде чем требовать качество от врачей, необходимо создать для них условия работы (отремонтированный кабинет, мебель, оборудование).

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В ЦСМ и его четырех филиалах, расположенных в жилмассивах, был проведен ремонт, заменена мебель и физиооборудование, закуплены удобные кресла для пациентов в холлы, приобретен современный ЛОР-комбайн — это что-то по аналогии современной стоматологической установки с удобным креслом. Остальные кабинеты также были оснащены оборудованием. Мы постарались создать все условия и для медиков, и для пациентов.

В центре также внедрили электронную очередь. Если пациент приходил сразу к нескольким специалистам, ему не надо было бегать от одной двери к другой, на табло все видно. Нет ссор и споров, пропусков по знакомству, все четко отрегулировано. И все это приобреталось на средства ЦСМ. Бактыгуль Исмаилова

Такие возможности при грамотном управлении имели практически все крупные ЦСМ. Сейчас, после объединения такая возможность появится и у небольших центров. В Первомайском объединенном центре я так и планировала — в год брать по одному центру, проводить ремонт, обновлять мебель и закупать оборудование.

— Какие-то еще плюсы от реформы поликлиник есть?

— Возможно, еще рановато говорить о других плюсах реформы. Все зависит от того, насколько руководитель правильно может поставить работу. Вовремя проводить тендеры для обеспечения бесперебойной работы теперь уже филиалов (бывшие самостоятельные ЦСМ) лекарствами, изделиями медназначения и другими необходимыми предметами. Перебои в этих процессах будут приводить к вполне обоснованным жалобам как больных, так и медперсонала. Своевременно осуществлять и организационные моменты. И очень важно суметь объединить несколько коллективов теперь уже под одним знаменем.

— Чем врачи недовольны, почему идут на митинги?

— Акции врачей были, скорее всего, связаны с переходом на семейную медицину, введением смешанных приемов, индикаторов.

Вообще идея семейной медицины очень правильная. Это единственная область медицины, которая заботится не только о пациенте, но и о его семье, рассматривает их в единстве с точки зрения влияния на здоровье.

Когда семейный врач ведет непрерывно ребенка с самого рождения, то знает, чем тот может заболеть, поскольку ему известно о болезнях и вредных привычках родителей и других старших членов семьи. И уже на определенном этапе можно заняться профилактикой тех или иных заболеваний.

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Другое дело, что врачи опасаются вести смешанные приемы. Я всегда привожу в пример врачей скорой помощи, которые работают на линии. Они выезжают на все вызовы: к детям, беременным, пожилым. Приезжают, быстро оценивают ситуацию, если могут самостоятельно оказать полный объем помощи, оказывают, если нет, то после первой необходимой помощи вызывают специализированную бригаду. Так и семейные врачи должны вести прием сами, а если больному нужна консультация специалиста, они в любой момент могут перенаправить больного к нему.

В настоящее время наблюдается острая нехватка врачей. Выпускники после окончания медицинских факультетов не идут работать в ЦСМ. Оклад 5 тысяч сомов, надбавка мэрии 1 тысяча сомов и больше ничего, ведь категории и выслуги лет пока еще нет. Чистыми на руки остается 4 тысячи сомов, ну кто будет работать за такие деньги?! Бактыгуль Исмаилова

С введением оплаты по индикаторам у молодого врача появилась реальная возможность получать больше. Все, что новое вводится, кажется сложным, принимается с трудом, поэтому здесь важно вести правильную разъяснительную работу и давать информацию.

— Надбавки мэрии для медиков отменять не намерены?

— Нет. Всего надбавки к зарплате из местного бюджета сегодня получают 7 352 человека. Врачи, средний медперсонал и прочий персонал — по 1 тысяче сомов, младший персонал — по 1,5 тысячи, педиатры, анестезиологи, неонатологи и врачи скорой помощи — по 4 тысячи.

Для семейных врачей мы предложили установить доплаты в 2 тысячи сомов.

— В Бишкеке за последние 20 лет не построено ни одного нового городского роддома. Сделают ли это в ближайшее время?

— В планах строительство родильных домов не предусмотрено. Город нуждается в строительстве типовых поликлиник. Сегодня остро стоит вопрос типового здания для Объединенного центра семейной медицины Первомайского района. В настоящее время он расположен в стационарном корпусе городской гинекологической больницы. До 2009 года центр находился по адресу: Жибек Жолу, 495, 495/а. Сейчас несколько полуразрушенных помещений и рентген-кабинет с вышедшим из строя аппаратом находятся на балансе районного ОЦСМ.

На этом участке можно было бы построить целый больничный комплекс с поликлиникой, стационаром и станцией скорой медицинской помощи. При этом освободился бы целый корпус гинекологической больницы — это уже ответ на ваш вопрос о строительстве роддома. Очень многое зависит от политической воли мэра, Бишкекского городского кенеша. Бактыгуль Исмаилова

В рамках реализации Программы социально-экономического развития Бишкека на 2017-2020 годы запланировано строительство типового ЦСМ в жилмассиве «Кок-Джар» на 150 посещений. Идет подготовка к разработке проектно-сметной документации по строительству многопрофильной подстанции скорой медицинской помощи на 10 бригад в южной части города, которая будет обслуживать все южные микрорайоны. Ранее планировалось строительство типовой поликлиники в жилом районе Чон-Арык. Город растет и нам нужны современные, типовые здания в шаговой доступности, чтобы люди не ехали через полгорода за медуслугами.

Также столице как воздух нужна многопрофильная больница скорой медицинской помощи, которая будет включать такие отделения, как терапия, кардиология, реанимация, хирургия, травматология, роддом, клинико-диагностическое отделение с новейшим оборудованием.

И тогда сотрудникам «103» не придется возить больного по городу и уговаривать больницы принять пациента. В крупных городах должно быть так, и нам надо к этому идти. Бактыгуль Исмаилова

— Часто пациенты жалуются на грубость и хамство врачей...

— К сожалению, такие случаи есть. Медицинские работники должны всегда помнить, что к ним приходят люди с проблемами со здоровьем, чтобы получить качественную и своевременную медицинскую помощь. Поэтому, как бы ни было тяжело медицинским работникам и как бы они ни уставали, грубости и хамства по отношению к пациентам позволять они не имеют права. Хотя бывают случаи, когда пациенты сами вынуждают медиков защищаться от грубости уже с их стороны.