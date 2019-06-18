На бланки для водительских удостоверений потратят 75 миллионов сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.

Бланки водительских удостоверений международного образца обойдутся в 364 тысячи сомов. Планируется купить 500 тысяч бланков обычных и 4 тысячи международных прав.

Ранее читатели рассказали 24.kg, что в Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава закончились бланки водительских удостоверений.

В ГРС не смогли ответить, сколько бланков осталось, но отметили, что Кыргызстан переходит на водительские права нового поколения.