В ГРС не знают, сколько осталось бланков водительских прав и техпаспортов

В ГРС не знают, сколько осталось бланков водительских удостоверений и техпаспортов. В пресс-службе ведомства 24.kg сообщили, что нужно запросить информацию в районных отделениях.

Читатели рассказали, что в городском отделении Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава три недели нет бланков на водительские удостоверения. «Сегодня закончились техпаспорта, выдают временные талоны. Говорят, что бланки будут только к октябрю», — отметили читатели.

В ГРС пояснили, что данные о количестве бланков могут предоставить только по официальному запросу, который направят в районные отделения, где остаток документов должны пересчитать.

В связи с вводом в действие новых образцов водительских удостоверений изменится стоимость бланков.

Она будет зафиксирована в национальной валюте, а не в евро, как это было раньше. Персонификация водительских удостоверений перейдет от частной компании в государственное учреждение. Стоимость бланочной продукции снизится на 40-50 процентов.

Удостоверения водителей будут действительными до истечения срока действия, замену будут производить исключительно на добровольной основе.

В период перехода на выдачу прав нового поколения для водителей, получающих удостоверения впервые или подлежащие замене, будут выдаваться временные документы на безвозмездной основе.