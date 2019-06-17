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Общество

Кроссовки в форме утюга выпустил Nike. Почему разгневались женщины

Американский бренд спортивной одежды Nike выпустил новую модель женских кроссовок, напоминающих по форме утюг, и тем самым разозлил девушек. Об этом сообщает Mirror.

Покупательницы решили, что кроссовки Nike Air Max FF 720, имеющие прозрачную пластиковую подошву и два выреза по бокам, напоминают предмет бытовой техники. Пользовательницы сети разозлились на бренд и заявили, что этот продукт несет неверный посыл.

«То есть теперь нам надевать утюги вместо кроссовок? Вау!» — возмутилась одна пользовательница Twitter.

«Феминистки не обрадуются этим кроссовкам», — заметила еще одна покупательница.

Nike Air Max FF 720 должны поступить в продажу с 20 июня. Модель будет представлена в сером и черном цветах. Издание уточняет, что в продвижении новой модели участвовали звезда английского женского футбола Фрэн Кирби и теннисистка Лаура Робсон.  
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