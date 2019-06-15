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Общество

Троих зарубежных правозащитников не пускают в Кыргызстан

Сразу нескольким зарубежным правозащитникам запретили въезд в Кыргызстан. Речь о представителе правозащитной международной организации Human Rights Watch Мире Риттман, члене российского центра «Мемориал» Виталее Пономареве и таджикской правозащитнике Медине Бахриевой. Об этом 24.kg сообщили в ПЦ «Кылым шамы».

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По словам главы «Кылым шамы» Азизы Абдирасуловой, Виталий Пономарев недавно опять приезжал в Кыргызстан, но дальше пограничного контроля в международном аэропорту «Манас» его не пропустили. Причем без объяснений причин.

«Не пустили в Кыргызстан и таджикскую правозащитницу Медину Бахриеву. Мы готовим заявление в Госпограничную службу, чтобы нам ответили, на каком основании этим людям запрещено въезжать в страну. Если понадобится, обратимся в суд», — сказала Азиза Абдирасулова.

Она добавила, что правозащитники Кыргызстана призывают правительство отменить решения, которые наносят ущерб репутации КР.
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