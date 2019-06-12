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Общество
Сюжет: Продажа детей (44)

Продажа детей в Бишкеке. В суде продолжается допрос свидетелей

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу о продаже детей.

В ходе процесса суд допросил свидетеля, который рассказал, что его знакомая рожала в медцентре «Ирида Мед». Когда он пришел навестить роженицу, та сказала, что ребенок умер, но врачи отказываются показывать тело.

«Моя знакомая по имени Умсунай родила, меня попросили ей привезти вещи в медцентр. Когда приехал, знакомая сказала, что ее ребенок умер, но врачи не показывают его тело. Доктор сказала, что тело можно будет забрать после морга, а через некоторое время вовсе перестала брать трубку. Потом Умсунай сказала, что не верит в смерть ребенка. После этого мы стали следить за врачом, в районе рынка «Дордой» мы увидели, что медик вышла из машины и зашла в один из домов. В руках у женщины был пакет, но тогда мы еще не знали, что в нем был ребенок», — сказал свидетель.

Напомним, что милиционеры задержали врачей, подозреваемых в продаже детей в Бишкеке. По данным МВД, установлено три факта продажи младенцев. Медики не только продавали детей, но и помогали делать новым родителям свидетельства о рождении.
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