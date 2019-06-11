18:36
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Дело судьи Джаркеевой. Суд посчитал преждевременным прекращение разбирательства

В Первомайском районном суде Бишкека проходит суд по обвинению в должностных преступлениях экс-судьи Свердловского райсуда Эльвиры Джаркеевой.

На заседании адвокат Рустам Абдурауфов заявил ходатайство о прекращении разбирательства в части предъявленного обвинения в превышении должностными полномочиями бывшей судьи.

Юрист объяснил, что обвинение Эльвире Джаркеевой предъявили по старому Уголовному кодексу, а в новом такой статьи нет.

«В новом УК нет статьи «Превышение должностными полномочиями», а Эльвире Джаркеевой следствие предъявило обвинение в 2019 году по старому законодательству. Этот эпизод подлежит прекращению, поскольку статьи, предъявленной Эльвире Джаркеевой, нет в УК», — сказал Рустам Абдурауфов.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Венера Жаныбек кызы зачитала постановление об отказе в удовлетворении ходатайства защиты. По словам судьи, ходатайство обоснованно, но преждевременно.

«Уголовное дело подлежит прекращению в связи с декриминализацей, но оно преждевременно. Доводы адвоката заслуживают внимания, но, учитывая, что судебное разбирательство только началось, ходатайство является преждевременным», — сказала судья.

Экс-судью Свердловского райсуда Эльвиру Джаркееву обвинили в том, что она вступила в сговор с преступной группой. Чтобы получить в свое пользование имущество одного из ОсОО, вынесла ряд незаконных решений. В 2016 году судья, нарушив нормы УПК КР, заочно рассмотрела иск о признании недействительной сделки о передаче 100 процентов ОсОО и отмене решения о перерегистрации в Министерстве юстиции, несмотря на то, что заявление должен был рассматривать Межрайонный суд. В итоге заключен фиктивный договор о займе 20,5 миллиона сомов сроком на пять дней.  
Ссылка:
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Обвиняемая в мошенничестве экс-судья Эльвира Джаркеева своей вины не признает
Следствие окончено. Экс-судья Эльвира Джаркеева сама предстанет перед судом
В Бишкеке арестовали экс-председателя Свердловского районного суда
Президент Кыргызстана уволил судью Эльвиру Джаркееву
Популярные новости
Азиз Батукаев дал интервью об&nbsp;Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем Азиз Батукаев дал интервью об Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем
Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову
В&nbsp;Бишкеке люди собираются на&nbsp;митинг &laquo;За&nbsp;реальную борьбу с&nbsp;коррупцией&raquo; В Бишкеке люди собираются на митинг «За реальную борьбу с коррупцией»
Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в&nbsp;тяжелом состоянии Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в тяжелом состоянии
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; просит пассажиров заблаговременно приезжать в&nbsp;аэропорт ОАО «МАМ» просит пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт
Ловите момент. Как прошло первое масштабное бизнес-событие в&nbsp;Бишкеке Ловите момент. Как прошло первое масштабное бизнес-событие в Бишкеке
Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; готов к&nbsp;приему гостей ШОС Международный аэропорт «Манас» готов к приему гостей ШОС
Смартфоны Samsung Galaxy A&nbsp;в&nbsp;кредит на&nbsp;выгодных условиях в&nbsp;MegaStore Смартфоны Samsung Galaxy A в кредит на выгодных условиях в MegaStore