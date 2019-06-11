Дело судьи Джаркеевой. Суд посчитал преждевременным прекращение разбирательства

В Первомайском районном суде Бишкека проходит суд по обвинению в должностных преступлениях экс-судьи Свердловского райсуда Эльвиры Джаркеевой.

На заседании адвокат Рустам Абдурауфов заявил ходатайство о прекращении разбирательства в части предъявленного обвинения в превышении должностными полномочиями бывшей судьи.

Юрист объяснил, что обвинение Эльвире Джаркеевой предъявили по старому Уголовному кодексу, а в новом такой статьи нет.

«В новом УК нет статьи «Превышение должностными полномочиями», а Эльвире Джаркеевой следствие предъявило обвинение в 2019 году по старому законодательству. Этот эпизод подлежит прекращению, поскольку статьи, предъявленной Эльвире Джаркеевой, нет в УК», — сказал Рустам Абдурауфов.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Венера Жаныбек кызы зачитала постановление об отказе в удовлетворении ходатайства защиты. По словам судьи, ходатайство обоснованно, но преждевременно.

«Уголовное дело подлежит прекращению в связи с декриминализацей, но оно преждевременно. Доводы адвоката заслуживают внимания, но, учитывая, что судебное разбирательство только началось, ходатайство является преждевременным», — сказала судья.

Экс-судью Свердловского райсуда Эльвиру Джаркееву обвинили в том, что она вступила в сговор с преступной группой. Чтобы получить в свое пользование имущество одного из ОсОО, вынесла ряд незаконных решений. В 2016 году судья, нарушив нормы УПК КР, заочно рассмотрела иск о признании недействительной сделки о передаче 100 процентов ОсОО и отмене решения о перерегистрации в Министерстве юстиции, несмотря на то, что заявление должен был рассматривать Межрайонный суд. В итоге заключен фиктивный договор о займе 20,5 миллиона сомов сроком на пять дней.