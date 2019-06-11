Прокурор просит для Молдомусы Конгантиева шесть лет тюрьмы и штраф

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по делу экс-министра внутренних дел Кыргызстана Молдомусы Конгантиева.

Суд перешел к прениям сторон, в ходе которых прокурор просила приговорить бывшего главу МВД к шести годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч сомов.

«Органами следствия Молдомуса Конгантиев также обвиняется в том, что, будучи начальником линейного отдела Джалал-Абадской области в 2005 году, проигнорировал просьбу о помощи от избитого мужчины. Последнего избили в здании управления ГКНБ области. Прошу приговорить Молдомусу Конгантиева к лишению свободы сроком на шесть лет, а также лишить его права занимать определенные должности сроком на два года. Также прошу назначить ему штраф в размере тысячи расчетных показателей (100 тысяч сомов. — Прим. 24.kg)», — сказала гособвинитель.

Экс-главу МВД обвиняют в халатности во время мартовских событий 2005-го и превышении должностных полномочий во время апрельских событий 2010 года.