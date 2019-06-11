17:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Прокурор просит для Молдомусы Конгантиева шесть лет тюрьмы и штраф

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по делу экс-министра внутренних дел Кыргызстана Молдомусы Конгантиева.

Суд перешел к прениям сторон, в ходе которых прокурор просила приговорить бывшего главу МВД к шести годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч сомов.

«Органами следствия Молдомуса Конгантиев также обвиняется в том, что, будучи начальником линейного отдела Джалал-Абадской области в 2005 году, проигнорировал просьбу о помощи от избитого мужчины. Последнего избили в здании управления ГКНБ области. Прошу приговорить Молдомусу Конгантиева к лишению свободы сроком на шесть лет, а также лишить его права занимать определенные должности сроком на два года. Также прошу назначить ему штраф в размере тысячи расчетных показателей (100 тысяч сомов. — Прим. 24.kg)», — сказала гособвинитель.

Экс-главу МВД обвиняют в халатности во время мартовских событий 2005-го и превышении должностных полномочий во время апрельских событий 2010 года.
Ссылка:
просмотров: 479
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Конгантиева. Свидетель о том, что делал глава МВД в Таласе 6 апреля 2010-го
Дело Молдомусы Конгантиева. Депутат парламента Акылбек Жапаров игнорирует суд
В суде по делу Молдомусы Конгантиева допросят депутата Акылбека Жапарова
Дело Конгантиева. Свидетель подтвердил, что глава МВД не давал указаний стрелять
Дело Конгантиева. Экс-госсоветник назвал курултай 2010 года сворой людей
Дело Конгантиева. 7 апреля милицией командовал замглавы МВД Расул Раимбердиев
Дело Конгантиева. В суде допросили Эльмурзу Сатыбалдиева
В Бишкеке начался суд по делу Молдомусы Конгантиева
Дело Молдомусы Конгантиева передано в суд. Его обвинили в превышении полномочий
Избит сын экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева. Милиция нашла подозреваемых
Популярные новости
Азиз Батукаев дал интервью об&nbsp;Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем Азиз Батукаев дал интервью об Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем
Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову
В&nbsp;Бишкеке люди собираются на&nbsp;митинг &laquo;За&nbsp;реальную борьбу с&nbsp;коррупцией&raquo; В Бишкеке люди собираются на митинг «За реальную борьбу с коррупцией»
Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в&nbsp;тяжелом состоянии Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в тяжелом состоянии
Бизнес
Ловите момент. Как прошло первое масштабное бизнес-событие в&nbsp;Бишкеке Ловите момент. Как прошло первое масштабное бизнес-событие в Бишкеке
Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; готов к&nbsp;приему гостей ШОС Международный аэропорт «Манас» готов к приему гостей ШОС
Смартфоны Samsung Galaxy A&nbsp;в&nbsp;кредит на&nbsp;выгодных условиях в&nbsp;MegaStore Смартфоны Samsung Galaxy A в кредит на выгодных условиях в MegaStore
Всего три недели до&nbsp;конца акции по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Всего три недели до конца акции по снижению ставок по кредитам в «Бакай Банке»