Суд по делу о модернизации ТЭЦ. ТЭО нашлось у судебного эксперта

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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В суде выяснилось, что ТЭО проекта реконструкции ТЭЦ находится у судебного эксперта. Было ли оно направлено Эксимбанку, представитель Минфина Азамат Ысаков не пояснил.

«Прошло ли ТЭО экспертизу у Эксимбанка, я не знаю. Не ко мне вопрос», — сказал он. Ранее в суде заявлялось, что ТЭО вовсе нет.

Не получили подсудимые, в частности бывший премьер-министр Сапар Исаков, ответа на вопрос, какие документы Минфин отправил Эксимбанку для заключения кредитного соглашения.

Адвокат Сапара Исакова Нурбек Токтакунов просит прислать других специалистов. Более компетентных. Гособвинение заявило, что юристы тянут время и устраивают волокиту.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.