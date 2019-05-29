Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Чиновники Минфина подтверждают, что ТЭО не было

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Подсудимые поинтересовались, почему сумма ущерба в таком случае определена следствием в размере $111 миллионов, если освоено на $26 миллионов меньше. Представители Министерства финансов пояснили: таково заключение экспертизы, которая проводилась на основе всей суммы проекта.

Чиновники также ответили, что ТЭО не было, было так называемое предварительное ТЭО. Однако в списке, который в 2013 году Минэнерго направило в Минфин для заключения соглашения с Эксимбанком, было указано именно ТЭО. В итоге договор был заключен, поскольку кредитора устроил представленный пакет.

На предыдущем заседании суда адвокаты бывшего премьер-министра Сапара Исакова просили приобщить к делу статью, размещенную на новостной ленте 24.kg «ТЭО проекта для модернизации ТЭЦ Бишкека. Куда делись $150 миллионов?».

«В статье говорится, что Всемирный банк не делал технико-экономического обоснования для проекта модернизации ТЭЦ Бишкека за $150 миллионов. Отмечается, что он не финансировал технико-экономическое обоснование для реконструкции столичной ТЭЦ», — рассказал адвокат Замир Жоошев.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.