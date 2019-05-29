12:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (316)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Чиновники Минфина подтверждают, что ТЭО не было

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Читайте по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Все соглашения с Эксимбанком были стандартными
В суде продолжается допрос представителей Минфина. Чиновники заявили, что из полученных Кыргызстаном $386 миллионов на модернизацию ТЭЦ освоено только $360 миллионов. Остальные деньги не поступили.

Подсудимые поинтересовались, почему сумма ущерба в таком случае определена следствием в размере $111 миллионов, если освоено на $26 миллионов меньше. Представители Министерства финансов пояснили: таково заключение экспертизы, которая проводилась на основе всей суммы проекта. 

Чиновники также ответили, что ТЭО не было, было так называемое предварительное ТЭО. Однако в списке, который в 2013 году Минэнерго направило в Минфин для заключения соглашения с Эксимбанком, было указано именно ТЭО. В итоге договор был заключен, поскольку кредитора устроил представленный пакет. 

На предыдущем заседании суда адвокаты бывшего премьер-министра Сапара Исакова просили приобщить к делу статью, размещенную на новостной ленте 24.kg «ТЭО проекта для модернизации ТЭЦ Бишкека. Куда делись $150 миллионов?».

«В статье говорится, что Всемирный банк не делал технико-экономического обоснования для проекта модернизации ТЭЦ Бишкека за $150 миллионов. Отмечается, что он не финансировал технико-экономическое обоснование для реконструкции столичной ТЭЦ», — рассказал адвокат Замир Жоошев.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Все соглашения с Эксимбанком были стандартными
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Как банк выдавал деньги без ТЭО
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапара Исакова возмущает некомпетентность
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Журналиста 24.kg просят дать показания
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков заявляет о лжесвидетельстве
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Почему не обвиняют парламент, спрашивает юрист
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевший опять не может ответить на вопросы
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Претензии ТВЕА предъявят после приговора
Суд по модернизации ТЭЦ. Энергетики узнали, что они потерпевшие, от следствия
Суд по модернизации ТЭЦ. В деле нет документов, подтверждающих вину обвиняемых
Популярные новости
Учителя школы &#8470;&nbsp;24&nbsp;Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец Учителя школы № 24 Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец
Как девушка из&nbsp;глубинки Кыргызстана покорила модный мир России Как девушка из глубинки Кыргызстана покорила модный мир России
Неделя-24. Прослушка Алмазбека Атамбаева и&nbsp;родня премьер-министра Неделя-24. Прослушка Алмазбека Атамбаева и родня премьер-министра
Алмазбек Атамбаев сам решит, когда ему извиняться перед журналистами Алмазбек Атамбаев сам решит, когда ему извиняться перед журналистами
Бизнес
Акцизные марки на&nbsp;пиво. Депутаты губят отечественный бизнес в&nbsp;угоду импорту Акцизные марки на пиво. Депутаты губят отечественный бизнес в угоду импорту
5&nbsp;преимуществ банковской карты &laquo;О!Деньги&raquo; 5 преимуществ банковской карты «О!Деньги»
MegaCom продолжает расширение зоны действия сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение зоны действия сети 4G
Флагманский камерофон Huawei P30 Pro уже в&nbsp;O!Store Флагманский камерофон Huawei P30 Pro уже в O!Store