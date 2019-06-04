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Общество

В Бишкеке появится медведица с медвежонком

Рабочий Бишкекзеленхоза Эркинбек Торокулов практически закончил скульптуры медведицы и медвежонка из дерева. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь предприятия Аида Айдаралиева.

«Сейчас мы думаем, куда разместить их. Главное условие для выбора места — вопрос сохранности. Рассматриваем несколько локаций: сквер, парк или бульвар Эркиндик, где уже установлены несколько скульптур из дерева», — отметила она.

По ее словам, одну из деревянных скульптур — собачку — забрали на реставрацию и скоро ее снова установят. «Кроме того, на лесоскладе изготовили беркута. Возможно, его тоже установим на бульваре Эркиндик», — отметила Аида Айдаралиева.

Она добавила, что на изготовление скульптур требуется 10-15 дней.

«У скульптора есть художественное образование. Раньше работал в России, изготавливал скульптуры изо льда. У него большой опыт. Он единственный, кто делает у нас в предприятии скульптуры», — отметила Аида Айдаралиева.

Добавим, ранее сотрудники Бишкекзеленхоза начали устанавливать в столице черепах из габионов — сеток из оцинкованной проволоки, заполненных камнями.
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