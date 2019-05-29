Черепахи из камней и сеток появились на улицах Бишкека

Сотрудники Бишкекзеленхоза начали устанавливать в столице черепах из габионов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Габион — оцинкованная сетка из проволоки, заполненная камнями. Часто конструкции используют в ландшафтном дизайне и выглядят они очень необычно и оригинально.

Бишкекзеленхоз планирует установить около 20 таких черепах. Позже вокруг них появятся яркие цветочные композиции.

«На изготовление и установку черепах не затрачено ни сома из бюджета столицы. Речные камни специально собрали сотрудники городских служб», — отметили в мэрии.