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Общество

Черепахи из камней и сеток появились на улицах Бишкека

Сотрудники Бишкекзеленхоза начали устанавливать в столице черепах из габионов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Габион — оцинкованная сетка из проволоки, заполненная камнями. Часто конструкции используют в ландшафтном дизайне и выглядят они очень необычно и оригинально.

Бишкекзеленхоз планирует установить около 20 таких черепах. Позже вокруг них появятся яркие цветочные композиции.

«На изготовление и установку черепах не затрачено ни сома из бюджета столицы. Речные камни специально собрали сотрудники городских служб», — отметили в мэрии.

В муниципалитете просят горожан бережно относиться к новшествам и при малейшем подозрении на порчу или кражу муниципального имущества обращаться в милицию и Бишкекзеленхоз по номерам 0312375330, 0709399977, либо на WhatsApp-канал ГУВД Бишкека 0708102000.
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