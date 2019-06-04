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Общество

Дата Орозо айта не изменится

Дата Орозо айта не изменится. Об этом 24.kg сообщили в ДУМК.

Муфтий страны Максат ажи Токтомушев обратился к мусульманам с просьбой не поддаваться ажиотажу и не нарушать пост.

«Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Индия, Пакистан, Австралия, Малайзия, Индонезия, Корея, Япония, Дагестан, Кувейт, Египет, Иордания и Сирия держат орозо до 5 июня. Айт отмечаем 5 июня», — заявил он.

Отметим, что некоторые государства отмечают Орозо айт 4 июня. В обществе многие бурно обсуждают нарушение правил месяца Рамазана, считая, что сегодня ночью вышла луна. Некоторые люди написали в социальных сетях, что уже завершили пост.
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