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Общество

Орозо айт в Кыргызстане будут отмечать 5 июня

В Кыргызстане Орозо айт назначили на 5 июня. Об этом 24.kg сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Отмечается, что это предварительная дата, точная станет известна в конце месяца Рамазан по лунному календарю.

Согласно статье 113 Трудового кодекса КР, мусульманский праздник Орозо айт является нерабочим праздничным днем.

Орозо айт знаменует собой завершение 30-дневного мусульманского поста  Рамазан. От рассвета до заката правоверные держали пост. Отказ от еды и питья, и особенно в жаркие дни, дает мусульманам шанс продемонстрировать силу своей веры. Предполагается, что в эти дни верующий строже соблюдает и чистоту внутреннюю, избавляется от мыслей и действий, оскверняющих человека. Пост тех, чьи дела и мысли нечисты, не учтется.

В день Орозо айт мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, надевают лучшую одежду, накрывают богатые столы, приглашают гостей.
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