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Общество

Члены партии Алмазбека Атамбаева 8 июня выйдут на митинг. Что будут требовать?

СДПК определилась с датой проведения митинга. Об этом 24.kg сообщила заместитель председателя политической организации Кундуз Жолдубаева.

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По ее словам, акция протеста намечена на 8 июня. Мирное собрание пройдет у здания «Форума».

Среди требований, которые намерены выдвинуть сторонники Алмазбека Атамбаева, — освобождение фигурантов уголовного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека, в частности, бывшего премьер-министра Сапара Исакова, а также прекращение уголовного преследования в отношении экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Митингующие также потребуют  освобождения осужденного экс-начальника Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева.

«Об остальных темах, которые мы обсудим на нашей акции, сообщим дополнительно», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Ожидается, что экс-президент страны Алмазбек Атамбаев примет участие в митинге. 
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