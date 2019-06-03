Драка школьников в Бишкеке. Родители создали петицию против увольнения директора

Драка школьников, после которой скончался в больнице один из ее участников, произошла вечером, во внеурочное время, когда школа не несет ответственности за учеников. Об этом говорится в петиции против увольнения директора школы № 48, созданной на сайте change.org.
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«Все мы родители, все мы где-то работаем, все мы чем-то занимаемся, но во внеурочное время мы, родители, несем ответственность за своих детей. Школа отвечает за детей только во время учебного процесса. В связи с этим считаем решение об увольнении несправедливым и выступаем в поддержку директора школы № 48 и против увольнения Татьяны Юрьевны Роткиной», — отмечается в петиции.
Напомним, 29 мая после драки возле школы № 48 скончался девятиклассник.