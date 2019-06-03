09:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Драка школьников в Бишкеке. Родители создали петицию против увольнения директора

Драка школьников, после которой скончался в больнице один из ее участников, произошла вечером, во внеурочное время, когда школа не несет ответственности за учеников. Об этом говорится в петиции против увольнения директора школы № 48, созданной на сайте change.org.

Читайте по теме
В Бишкеке драка школьников закончилась смертью подростка
В документе отмечено, что мэр Бишкека Азиз Суракматов потребовал привлечь к ответственности все причастные ведомства. Руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев выступил с предложением уволить директора школы № 48.

«Все мы родители, все мы где-то работаем, все мы чем-то занимаемся, но во внеурочное время мы, родители, несем ответственность за своих детей. Школа отвечает за детей только во время учебного процесса. В связи с этим считаем решение об увольнении несправедливым и выступаем в поддержку директора школы № 48 и против увольнения Татьяны Юрьевны Роткиной», — отмечается в петиции.

Напомним, 29 мая после драки возле школы № 48 скончался девятиклассник.

Ссылка:
просмотров: 621
Версия для печати
Материалы по теме
Драка школьников в Бишкеке. Мэр потребовал наказать виновных
Погибший ученик 48-й школы Бишкека оказался зачинщиком драки
В Бишкеке драка школьников закончилась смертью подростка
В Бишкеке круглый стол по реформе ГКНБ завершился потасовкой
Массовую драку в торговом центре устроили китайские спортсмены
В Алайском районе избили инвалидов по слуху. В милиции рассказали за что
Драка с участием сотрудников ГКНБ. Охранник написал встречное заявление
После драки с сотрудниками ГКНБ пострадал милиционер Октябрьского РОВД
Сотрудники ГКНБ подрались с охранниками кафе. Возбуждено уголовное дело
В ЦУМе произошла драка. Милиция выясняет обстоятельства дела
Популярные новости
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;группе компаний &laquo;АКА&raquo; и&nbsp;связях Райымбека Матраимова Сапар Исаков рассказал о группе компаний «АКА» и связях Райымбека Матраимова
Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора
Не&nbsp;готовы ходить пешком. На&nbsp;каких машинах ездят мэр Бишкека и&nbsp;его заместители Не готовы ходить пешком. На каких машинах ездят мэр Бишкека и его заместители
В&nbsp;Бишкеке открыли зону для прогулок и&nbsp;отдыха &laquo;Дарыя&raquo; В Бишкеке открыли зону для прогулок и отдыха «Дарыя»
Бизнес
В&nbsp;MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств В MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств
ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; поздравило детей с&nbsp;праздником ОАО «Международный аэропорт «Манас» поздравило детей с праздником
Открытое обращение коллектива ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; к&nbsp;депутатам и&nbsp;общественности Открытое обращение коллектива ОАО «Кыргызтелеком» к депутатам и общественности
Назначен председатель правления ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Назначен председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»