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Общество

Суд принял иск Бекболота Талгарбекова к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву

Ленинский районный суд Бишкека принял к рассмотрению иск вышедшего на свободу политика Бекболота Талгарбекова о защите чести и достоинства. Как сообщил 24.kg его сын Арстанбек, дату заседания пока не назначили. 

По словам Арстанбека Талгарбекова, в течение двух месяцев суд не принимал иск, ссылаясь на нехватку документов.  

Бекболот Талгарбеков намерен взыскать по суду 17 миллионов сомов, поскольку такой срок лишения свободы просили прокуроры. Истец требует официальных извинений от бывшего главы государства за заведомо ложное сообщение и клевету.

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Арстан Талгарбеков добавил: «Никто больше из освободившихся досрочно политических заключенных к иску Бекболота Талгарбекова не присоединился». 

Бекболот Талгарбеков настаивает на опровержении провокационных и недостоверных материалов, которые показали в эфире ОТРК.  Если новое руководство канала не удовлетворит его требование, он будет судиться с его бывшим гендиректором Илимом Карыпбековым. 

Осужденного за попытку насильственного захвата власти Бекболота Талгарбекова выпустили из колонии 7 марта. Аламединский районный суд принял решение о его условно-досрочном освобождении.

В мае 2016 года ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении членов объединения «Народный парламент». Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, Марата Султанова — к десяти годам, Тойгонбека Калматова — к пяти годам (условно), Александра Гусева — к шести годам (условно).
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