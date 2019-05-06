18:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Суд не принимает иск Бекболота Талгарбекова к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву

Вышедший на свободу политик Бекболот Талгарбеков обратился в Ленинский районный в суд с иском о защите чести и достоинства. Однако заявление опять вернули, потребовав принести новые документы. Об этом 24.kg сообщил его сын Арстан.

Ответчиком выступает экс-президент Алмазбек Атамбаев. Ранее стало известно, что Бекболот Талгарбеков намерен взыскать по суду 17 миллионов сомов, поскольку такой срок лишения свободы просили прокуроры. Более того, истец требует официальных извинений от бывшего главы государства за заведомо ложное сообщение и клевету. Арстан Талгарбеков добавил: «Никто больше из освободившихся досрочно политических заключенных к иску Бекболота Талгарбекова не присоединился».

Читайте по теме
Алмазбека Атамбаева ждет очередной иск. Бекболот Талгарбеков подает в суд

Осужденного за попытку насильственного захвата власти Бекболота Талгарбекова выпустили из колонии 7 марта. Аламединский районный суд принял решение о его условно-досрочном освобождении.

В мае 2016 года ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении членов объединения «Народный парламент».

Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, Марата Султанова — к десяти годам, Тойгонбека Калматова — к пяти годам (условно), Александра Гусева — к шести годам (условно).
Ссылка:
просмотров: 609
Версия для печати
Материалы по теме
Битва за СДПК. Как Алмазбека Атамбаева отвлекают от подготовки к выборам
Депутат считает, что Алмазбека Атамбаева хотят убрать с политической арены
Бекболот Талгарбеков требует от экс-президента официальных извинений и денег
Эрнест Карыбеков просит перевести его в колонию-поселение
Алмазбека Атамбаева хотели сделать кыргызским Ден Сяопином
Временное правительство 2010 года. Что стало с известными политиками
СДПК требует от правоохранительных органов честно выполнять свою работу
Журналисты, правозащитники, депутаты. Кто вошел в политсовет СДПК
СДПК не раскололась. О чем еще говорили на съезде партии
Алмазбек Атамбаев попросил прощения у правозащитницы, которую ранее обидел
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются заморозки
Календарь орозо. Время воздержания и&nbsp;разговения Календарь орозо. Время воздержания и разговения
Уголовное дело Омурбека Текебаева и&nbsp;Дуйшенкула Чотонова пересмотрено не&nbsp;будет Уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова пересмотрено не будет
В&nbsp;ГСИН рассказали, когда Омурбек Текебаев выйдет на&nbsp;свободу, но&nbsp;условно-досрочно В ГСИН рассказали, когда Омурбек Текебаев выйдет на свободу, но условно-досрочно
Бизнес
Смартфоны Xiaomi, Honor и&nbsp;Huawei в&nbsp;рассрочку и&nbsp;без переплат в&nbsp;MegaStore Смартфоны Xiaomi, Honor и Huawei в рассрочку и без переплат в MegaStore
&laquo;Бакай Банк&raquo; продлил акцию по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам «Бакай Банк» продлил акцию по снижению ставок по кредитам
Беспроводные миниатюрные кардиостимуляторы&nbsp;&mdash; здоровье вашего сердца Беспроводные миниатюрные кардиостимуляторы — здоровье вашего сердца
5&nbsp;причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom 5 причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom