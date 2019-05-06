Суд не принимает иск Бекболота Талгарбекова к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву

Вышедший на свободу политик Бекболот Талгарбеков обратился в Ленинский районный в суд с иском о защите чести и достоинства. Однако заявление опять вернули, потребовав принести новые документы. Об этом 24.kg сообщил его сын Арстан.

Ответчиком выступает экс-президент Алмазбек Атамбаев. Ранее стало известно, что Бекболот Талгарбеков намерен взыскать по суду 17 миллионов сомов, поскольку такой срок лишения свободы просили прокуроры. Более того, истец требует официальных извинений от бывшего главы государства за заведомо ложное сообщение и клевету. Арстан Талгарбеков добавил: «Никто больше из освободившихся досрочно политических заключенных к иску Бекболота Талгарбекова не присоединился».

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Осужденного за попытку насильственного захвата власти Бекболота Талгарбекова выпустили из колонии 7 марта. Аламединский районный суд принял решение о его условно-досрочном освобождении.

В мае 2016 года ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении членов объединения «Народный парламент».

Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, Марата Султанова — к десяти годам, Тойгонбека Калматова — к пяти годам (условно), Александра Гусева — к шести годам (условно).