Султан Раев ошеломлен тем, что Юристанбек Шыгаев вынес два подлинника из музея

Экс-министр культуры, известный драматург Султан Раев заявил 24.kg, что ничего не понимает и ошеломлен поступком директора Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г.Айтиева, народного художника Юристанбека Шыгаева, который, как выяснилось, взял из хранилища два подлинника — один кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другой — портрет Бакунина — и вернул поврежденными.

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По словам Султана Раева, он узнал об инциденте несколько дней назад. «Это просто невероятно и, главное, совершенно непонятно. Думаю, специалисты во всем разберутся», — сказал он.

Сотрудники музея, пожелавшие остаться неизвестными, сообщили 24.kg, что экс-министр культуры пытается замять скандал, звонит и просит не давать информации ход. Однако сам Султан Раев подчеркнул, что никого не покрывает и ни за кого не просит. «Я официально заявляю: я не прошу никого замять дело и не защищаю Юристанбека Шыгаева», — отметил он.

В Союзе художников ситуацию пока не комментируют. Юристанбек Шыгаев продолжает утверждать, что все исправит, а министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов просит дождаться итогов работы комиссии, которая выясняет, действительно ли подлинники вернули в музей, на каких основаниях и в каких целях директор вынес бесценные полотна.