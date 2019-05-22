В МВД опровергли сообщение Национального центра по предупреждению и борьбе с пытками о нарушении прав задержанного накануне экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова.

Бывший заместитель главы правительства по силовому блоку задержан вчера в рамках уголовного дела по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева.

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Директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов сообщил, что Шамиль Атаханов пожаловался на то, что ему не предоставили врача, хотя он перенес два инфаркта.

«Вчера к нему не пустили адвоката и задержание производили без защитника. Бывшему вице-премьеру не разрешили передать лекарства и до сих пор не передали вещи в камеру», — сообщили в Наццентре.

В МВД обвинили Сулайманова в том, что он «сделал странное заявление». «Сотрудники центра постоянно навещают ИВС ГУВД Бишкека, за это время можно было бы поинтересоваться и запомнить режим содержания», — заявили в МВД.

В милиции не отрицают факт, озвученный главой Наццентра по предупреждению пыток, но подчеркивают, что «у Шамиля Атаханова такие же права, как и у всех».

К сожалению, ИВС — не курорт, и медицинское освидетельствование перед водворением в изолятор проводится, если сотрудники выявили телесные повреждения. МВД КР

«Отметим, что всегда при доставлении задержанного в ИВС и перед помещением в камеру осуществляется осмотр на наличие телесных повреждений и опрос дежурным ИВС о состоянии здоровья. В любое время в случае ухудшения здоровья или при явных признаках заболевания дежурный ИВС немедленно вызывает бригаду скорой медицинской помощи», — отмечают в МВД.

В ведомстве отрицают, что требование о встрече с адвокатом проигнорировали. «Адвокату объяснили, что он может посещать подзащитного в любое время с 06.00 до 22.00. Утверждения, что в камере не было одеяла, недостоверны. В камере имелись матрац и два одеяла, сегодня утром дополнительно выдано третье. Лекарства и личные вещи разрешается передавать с 09.00 до 19.00. Таким образом, распространяемые сведения о нарушении прав в ИВС не соответствуют действительности», — утверждают в МВД.