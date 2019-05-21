Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Задержан Шамиль Атаханов

Сегодня в рамках расследуемого уголовного дела по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева был доставлен в Следственную службу МВД и допрошен экс-вице-премьер-министр КР Шамиль Атаханов. Об этом сообщает МВД.

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По данным ведомства, Шамиль Атаханов задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.