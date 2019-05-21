Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Задержан Шамиль Атаханов

Сегодня в рамках расследуемого уголовного дела по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева был доставлен в Следственную службу МВД и допрошен экс-вице-премьер-министр КР Шамиль Атаханов. Об этом сообщает МВД.
По данным ведомства, Шамиль Атаханов задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. По делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева задержана экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева. В рамках уголовного дела задержан и бывший советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев.
Ранее в МВД отмечали, что подозреваемые обвиняются в соучастии в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге.
«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия», — добавили в МВД.