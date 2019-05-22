Негуманно. Шамилю Атаханову с двумя инфарктами не разрешили передать лекарства

Адвокаты бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова обратились в Национальный центр по предупреждению и борьбе с пытками.

Они попросили сотрудников центра навестить подзащитного в ИВС ГУВД Бишкека, куда он был водворен вчера в рамках уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

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В наццентрерассказали: Шамиль Атаханов пожаловался на то, что ему не предоставили врача, хотя он перенес два инфаркта. Вчера к нему не пустили адвоката и задержание производили без защитника. Для бывшего вице-премьера не разрешили передать лекарства, а также до сих пор не передали вещи в камеру.

Известно, что завтра Первомайский районный суд столицы должен рассмотреть ходатайство следствия о заключении под стражу Шамиля Атаханова на время расследования.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. По делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева задержана экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева. В рамках уголовного дела задержан и бывший советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев.

Ранее в МВД отмечали, что подозреваемые обвиняются в соучастии в коррупции и в подделке документов, а также в служебном подлоге.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия», — добавили в ведомстве.