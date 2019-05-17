МВД проверит заявление Акылбека Жамангулова о поступивших ему угрозах

МВД проверит заявление гендиректора ЗАО «Альфа Телеком» Акылбека Жамангулова о поступивших ему угрозах от свояка (бажа) премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева Иманкадыра Рысалиева. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

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По данным министерства, озвученную в парламенте информацию можно считать официальным обращением в правоохранительные органы, и если факт угрозы подтвердится, то будут приняты соответствующие меры.

В Жогорку Кенеше после скандала с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». Сегодня прошло первое заседание комиссии. На нем генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Сам глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова чушь и поклеп.