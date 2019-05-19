Афиша Бишкека на неделю: выставки, спектакли, мастер-классы

30 апреля — 25 мая. Выставка «Десять остановок на Шелковом пути»

На выставке представлены работы десяти мастеров изобразительного искусства, зарисовавших современные места Великого шелкового пути, по которому когда-то с востока на запад и обратно ходили древние караваны, груженные разнообразными товарами.

«Галерея-М».

30 апреля — 28 мая. Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Мультимедийная выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Деги и включает в себя работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма, среди которых Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич. В общей сложности будет показано более тысячи работ из более чем 20 музеев мира.

Центр Hangar Media.

2-23 мая. Выставка Эмиля Шукурова «Инсайдер: экология и искусство»

Выставка — это попытка обозначить дуальность автора и продемонстрировать взаимодействие и пересечение его научных и творческих интересов. Цель — показать через инсайдера, принадлежащего двум мирам, экологии и искусства, красоту и уязвимость природы, а также раскрыть проблемы, вызванные нашим хаотично-деструктивным отношением к ней.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1 марта — 1 июня. Выставка «Русское искусство XVIII-XIX веков»

Основу коллекции составили 72 произведения русских художников, выделенные из музейных фондов Наркомата просвещения РСФСР и Государственной Третьяковской галереи. Выставка дает представление об основных этапах развития русского искусства этого периода.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

20 мая. Ярмарка «От сердца к сердцу»

Основная цель мероприятия — развитие групп самопомощи пожилых людей в Бишкеке и регионах как одного из методов привлечения дополнительного заработка к пенсиям. На ярмарке можно будет приобрести различные хендмейд-товары.

Аллея возле памятника Крманджан датке, 12.00-16.00.

20 мая. Выпускной концерт учащихся Бишкекского хореографического училища имени Ч.Базарбаева

Это ежегодное подведение итогов и показ достижений учащихся за время их учебы. В программу включены лучшие номера классического и народного танцев.

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.30.

21 мая. Лекция «Манас! Вымысел, быль или история?»

Многие считают, что эпос «Манас» — лишь вымысел, произведение, в котором народ видел и идеализировал своего правителя, которого желал видеть в реальной жизни. Так ли это, узнаете на очередной лекции кыргызоведения.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

21 мая. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

21 мая. Семинар «Как пройти бакалавриат за три года в Великобритании?»

Семинар пройдет при участии представителя ведущих университетов Великобритании. Он раскроет секреты успешного поступления, поможет выбрать подходящий университет и программу.



БЦ Dordoi Plaza, 16.30.

21 мая. Quiz Night «Игры престолов»

Вы можете зарегистрировать свою команду. Участников ждут вопросы по любимому сериалу.

«Асанбай-центр», 18.30.

23 мая. Сказка для взрослых «Лучший всадник короля»

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр, в одиночку поскакав на врага и воодушевив солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами. Однако оказывается, что на самом деле никакого храбреца-героя нет.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

23 мая. Мастер-класс «Искусство инвестирования»

Вы откроете для себя все основные способы управления капиталом, узнаете о преимуществах, недостатках и потенциальных рисках каждого вида инвестирования, поймете, чем отличаются акции от облигаций, и многое другое. Регистрация по номеру 7555.

City Hotel, 19.00.

23 мая. Кинопремьеры

«Малыш Кид» (вестерн). История подростка Билли, который становится невольным свидетелем кровавой войны между легендарным бандитом Дикого Запада Билли Кидом по прозвищу Малыш Кид и жестоким шерифом Пэтом Гарреттом.

«Ядовитая роза» (триллер). Карсон Филипс в прошлом — звезда футбола, теперь — частный детектив. В его руки попадает простое, на первый взгляд, дело о пропавших без вести. Но расследование принимает неожиданный поворот: в запутанной череде жестоких преступлений замешана его дочь, которая давно бесследно исчезла.

«Аладдин» (фэнтези, приключения). Молодой воришка Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является не кто иной, как сам Аладдин.

«Гори, гори ясно» (ужасы). Что, если потерпевший крушение на Земле инопланетный ребенок со сверхспособностями вместо того, чтобы стать героем для человечества, окажется чем-то гораздо более зловещим?

23 мая — 23 июня. Выставка «Белая роза»

Проект Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» и мюнхенского фонда «Белая роза» посвящен подвигу героя-антифашиста, участника студенческого сопротивления нацизму в Германии, святого Русского православия Александра Шмореля и его товарищей по борьбе.

Национальная библиотека Кыргызстана, 15.00 (открытие).

24 мая. Музыкальная сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 14.00.

24 мая. Гала-концерт лауреатов премии BELBRAND AWARD

В программе классические оперные произведения. В концерте примет участие Государственный академический большой симфонический оркестр имени А.Джумахматова под управлением ведущего дирижера Беларуси, председателя жюри премии Вячеслава Бортновского.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 19.00.

24 мая. Пезентация фильма Due Euro I’ora («Два евро в час»)

Драма итальянского режиссера Андреа Д’Амброзио. Картину представит сам режиссер, специально прибывающий в Бишкек на этот вечер. Ленту покажут на итальянском языке с субтитрами на русском.

«Асанбай-центр», 19.00.

24 мая. Акустический концерт группы «Мельница» (Россия)

Плод совместного творчества Хелависы и Сергея Вишнякова — гитариста и соавтора многих композиций. Объединив свои инструменты и голоса, артисты создали потрясающе гармоничный, изящный дуэт.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

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24 мая. Комедия «Дураки»

Американский драматург Нил Саймон нарисовал удивительный мир, где вымысел сливается с реальностью. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе: то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.