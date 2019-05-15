Общественный совет Министерства здравоохранения направил обращение в Совет безопасности с просьбой проверить деятельность Национального центра фтизиатрии. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил его председатель Айбар Султангазиев.

По его словам, в течение нескольких месяцев вели переговоры, ОС писал письма в Наццентр фтизиатрии о необходимости вести работу по борьбе с туберкулезом, но результатов нет.

«Поэтому мы вынуждены сделать обращение. Наша задача — заявить о проблемах, а дальше уже проверку проведут соответствующие службы. Обращение уже направили депутатам, в Совет безопасности и премьер-министру», — отметил Айбар Султангазиев.

Председатель ОС удивлен, что наша страна заявляет об успешной победе над туберкулезом и о снижении заболеваемости.

«Отчет ВОЗ по итогам 2016 года говорит о другом. В нем сообщается о 115 больных на 1 тысячу человек, а данные Наццентра фтизиатрии говорят о 63 больных. Разница существенная», — заключил Айбар Султангазиев.