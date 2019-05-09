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Общество

Деда, а мы до Берлина дойдем? В Бишкеке завершилась акция «Бессмертный полк»

В Бишкеке завершилась акция «Бессмертный полк». Первая партия участников дошла до площади Победы. Солдаты возложили венок Славы к Вечному огню. Память павших на фронтах Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

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В акции приняло участие, по предварительным данным ГУВД, до 50 тысяч человек. Колонна растянулась на несколько километров. Прибывшие подходили, оставляли цветы и возвращались в строй. Фотографии родных и близких, павших на фронтах, поднимали повыше.

Большинство участников акции пришли с маленькими детьми. Малышей нарядили в защитного цвета гимнастерки.

Маленькая девочка, дергая дедушку за рукав, спрашивала: «Деда, а мы до Берлина сегодня дойдем?» Дедушке пришлось признаться, что сегодня в столицу Германии они никак не успеют, а вот в следующем году — обязательно.

Впервые пеший марш прошел в Бишкеке в 2015 году и с тех пор стал доброй традицией, визитной карточкой 9 Мая. В шествии принял участие и действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и его предшественник Алмазбек Атамбаев.

Участники акции отмечают, что сразу было видно  не чиновники приложили свои кривые руки к праздничному шествию, а простые горожане, пожелавшие почтить память тех, кто в жесточайших боях отвоевал наше с вами право на жизнь, свободу и мирное небо.
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