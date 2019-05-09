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Общество

Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке

В Бишкеке стартовало шествие «Бессмертного полка», посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонну возглавил глава государства Сооронбай Жээнбеков.

В руках у президента Кыргызстана фото его деда Жээнбека Пирназарова. Сооронбай Жээнбеков отметил, что «Бессмертный полк» — это вечная память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину и пожелал мира на всей земле и в Кыргызстане.

Напомним, в прошлом году глава государства также шел с «Бессмертным полком». После этой акции он примет участие в митинге-реквиеме, который пройдет на площади Победы.
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