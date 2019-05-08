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Общество

День Победы. Какие мероприятия запланированы в Бишкеке. Схемы

Фото 24.kg. Возложение венков к Вечному огню в Бишкеке. Архивное фото

В мэрии Бишкека рассказали, какие мероприятия запланированы в городе на 9 Мая. По ее данным, празднование Дня Победы разделено на четыре блока.

В 10.00 от Южных ворот Бишкека начнется шествие «Бессмертного полка». Место и время сбора участников: на пересечении улиц Масалиева и Байтика Баатыра в 9.00.

Колонна пройдет по улицам Байтика Баатыра/Абдрахманова и Фрунзе до площади Победы. Общая протяженность маршрута — 6,6 километра.

На протяжении всего шествия «Бессмертного полка»​ будут выступать духовой оркестр,​ музыкальные и танцевальные коллективы. Колонну сопроводят машины скорой помощи и пожарной службы.

В мэрии отметили, что на время шествия будут отрезками перекрывать улицу Абдрахманова/Байтика Баатыра от Масалиева до Фрунзе. Временно закроют движение и на перекрестках с этими улицами.

Изменятся маршруты общественного транспорта

Приостановят движение с 10.00 до 12.00 автобусный маршрут № 42 и троллейбусные маршруты, курсирующие по улице Байтика Баатыра и Абдрахманова.

В УОБДД Бишкека сообщили, что на время праздничных мероприятий также будут перекрыты улицы Шопокова (от проспекта Чуй до улицы Фрунзе) и Фрунзе (от Абдрахманова до Ибраимова).

Владислава Ногая
Фото Владислава Ногая. Площадь Победы в Бишкеке

На площади Победы в 10.00 начнется митинг-реквием с возложением цветов к Вечному огню. В нем ожидается участие президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Перед участниками строевым маршем пройдут подразделения Бишкекского гарнизона.

В 11.00 начнется концерт столичных музыкальных коллективов, которые исполнят песни военных лет. Там же совместно с Генеральным штабом ВС КР развернут полевую кухню с угощением двух тысяч человек солдатской кашей.

В 19.00 начнется праздничный концерт, в котором примут участие российская группа «Голубые береты», творческие коллективы управления культуры Бишкека и звезды отечественной эстрады.

В 22.00 — праздничный фейерверк.
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