В Бишкеке открыли новый этносквер

В Бишкекском жилмассиве «Кара-Жыгач» открыли новый этносквер. Как отметил вице-мэр Рыспек Сарпашев, в планах создание еще 10-12 зон отдыха. Средства на них предусмотрены.

По словам вице-мэра, особенность сквера в том, что все элементы выполнены из дерева сотрудниками Бишкекзеленхоза.

Аким Свердловского района Максим Ситников добавил, что ранее здесь была неблагоустроенная территория, а теперь появился приятный уголок для отдыха.

Он отметил, что Бишкекзеленхоз продолжит благоустройство сквера, высадит деревья, цветы.

«Мы надеемся, что жители и горожане полюбят этот сквер и будут относиться к нему бережно. Безопасность и сохранность обеспечат милицейские патрули и сотрудники МТУ, с депутатами БГК рассмотрим возможность установки здесь видеокамер», — отметил он.

Местная жительница Салтанат Осмобекова рада появлению в районе нового сквера. «Теперь есть куда вечером с внуками сходить погулять. Раньше здесь заброшенная, неосвещенная территория была», — сказала она и призналась, что неплохо бы еще для детей поставить карусель.

«Оригинально сделали, все из дерева», — сказала она.

Детишки уже обновили качельки и декоративное водяное колесо, а пирамида из трех комузов и карта республики на дереве не оставят равнодушными любителей селфи.