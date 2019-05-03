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Общество

Ветераны ВОВ получат к Дню Победы по 20 тысяч сомов от президента

В честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам из резервного фонда президента Кыргызстана выплатят по 20 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, распоряжение подписал Сооронбай Жээнбеков. Единовременную выплату получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, блокадники.

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С 2010 года они получают ежемесячные компенсацию взамен льгот в размере 7 тысяч сомов, пожизненную стипендию президента — 10 тысяч сомов и пенсии.

Ежегодно к Дню Победы из средств республиканского бюджета выплачивают единовременные денежные пособия к 9 Мая. Инвалидам и участникам ВОВ, блокадникам Ленинграда и несовершеннолетним узникам концлагерей — 15 тысяч сомов, трудармейцам и труженикам тыла, вдовам погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ — 10 тысяч сомов. Выделяются средства и из местных бюджетов.
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