Директорам школ пригрозили увольнением за сбор денег на последний звонок

В Кыргызстане за неисполнение приказа о запрете проведения последнего звонка будут применять дисциплинарные взыскания вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителей общеобразовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, приказом за подписью министра директорам и учителям школ республики запретили прием подарков, сбор денег на проведение последнего звонка и организацию мероприятий с участием выпускников в развлекательных заведениях.

«Начальникам городских и районных управлений образования поручено организовать круглосуточные дежурства ответственных работников в этот день, исключить использование огнеопасных, травмоопасных фейерверков и других устройств, представляющих опасность жизни и здоровью выпускников», — сказали в пресс-службе.

Последний звонок пройдет во всех школах республики 25 мая.