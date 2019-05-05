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Общество
Сюжет: Полезные советы (65)

Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан

6 мая начинается священный месяц Рамазан. В эти дни мусульмане должны воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не произносить бранных слов, а направить все силы на благие дела.

24.kg совместно с ДУМК подготовило советы, как лучше провести священный месяц.

1

Какой возраст должен быть у постящегося?

Пост можно держать с 14-15 лет.

Люди пожилого возраста в эти дни воздерживаются от пищи по своему усмотрению. Ислам освобождает от поста пожилых людей по состоянию здоровья или по каким-то другим причинам. Вместо этого они могут каждый день кормить на свои средства одного человека или сразу 30 верующих. На каждого придется потратить примерно 125 сомов.

2

Кто освобождается от поста?

Беременные и кормящие женщины, путники и больные люди. Но они могут при первой возможности наверстать упущенное и держать орозо. Например, путник может сделать это по возвращении домой, а больной человек — после выздоровления.

Кроме того, нельзя держать пост девушкам во время менструации. Наверстать можно после ее окончания.

3

Как лучше проводить время во время поста?

Во время орозо не стоит отрываться от основной работы и важных дел. Каждый человек должен, несмотря на пост, выполнять свои обязательства перед семьей, обществом и коллективом.

В дни поста советуют проводить ифтар, заниматься благотворительностью, помогать старшим, посещать родных, больных. Быть рядом с семьей и проводить время с детьми.

Свободное время можно проводить за изучением религии, начать молиться, знакомиться с хадисами пророка.

В этот священный месяц простите обиды, попросите прощения и помиритесь с обидчиками.

4

Кто и как должен проводить ифтар?

Ифтар делают по своему желанию, он не является обязанностью ни богатого, ни бедного. Здесь не важно, сколько человек ты пригласишь — одного, десять или сто. Его можно проводить как дома, так и в кафе, ресторанах.

Можно также организовать разговения в мечетях для всех прихожан.

Часто ифтар проводят и для воспитанников детских домов, интернатов. Священнослужители напоминают, что в религии самым большим благодеянием является помощь нуждающимся.

5

От чего надо отказаться в священный месяц?

Кроме приема пищи надо беречь свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать и не ругаться. Не стоит планировать в этом месяце пышных мероприятий.

Пост не является препятствием для отдыха и поездок, но надо помнить, что Рамазан — это время воздержания.

Купаться в море, бассейне можно, только с целью охлаждения и чтобы вода не попала в рот.

6

Что нужно есть во время разговения?

Как известно, разговение начинается с воды, но можно еще начать прием пищи с фиников. О пользе фиников говорил сам пророк Мухаммед, рекомендуя их использовать во время поста.

Верующий также может включить в рацион сухофрукты, соки, фрукты и овощи по своему усмотрению.

7

Можно ли супругам вступать в интимную связь во время поста?

От воздержания (сухур) до разговения (ифтар) нельзя вступать в интимную связь. В противном случае ваш пост на тот день не будет засчитан. Вам придется наверстать упущенное. Супружеские пары могут вступать в интимные отношения только после ифтара и до сухура.

Если пара не жената, вступать в интимную связь запрещается не только во время поста, а до заключения брака.
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