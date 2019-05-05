Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан

6 мая начинается священный месяц Рамазан. В эти дни мусульмане должны воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не произносить бранных слов, а направить все силы на благие дела.
24.kg совместно с ДУМК подготовило советы, как лучше провести священный месяц.
Какой возраст должен быть у постящегося?
Пост можно держать с 14-15 лет.
Люди пожилого возраста в эти дни воздерживаются от пищи по своему усмотрению. Ислам освобождает от поста пожилых людей по состоянию здоровья или по каким-то другим причинам. Вместо этого они могут каждый день кормить на свои средства одного человека или сразу 30 верующих. На каждого придется потратить примерно 125 сомов.
Кто освобождается от поста?
Беременные и кормящие женщины, путники и больные люди. Но они могут при первой возможности наверстать упущенное и держать орозо. Например, путник может сделать это по возвращении домой, а больной человек — после выздоровления.
Кроме того, нельзя держать пост девушкам во время менструации. Наверстать можно после ее окончания.
Как лучше проводить время во время поста?
Во время орозо не стоит отрываться от основной работы и важных дел. Каждый человек должен, несмотря на пост, выполнять свои обязательства перед семьей, обществом и коллективом.
В дни поста советуют проводить ифтар, заниматься благотворительностью, помогать старшим, посещать родных, больных. Быть рядом с семьей и проводить время с детьми.
Свободное время можно проводить за изучением религии, начать молиться, знакомиться с хадисами пророка.
В этот священный месяц простите обиды, попросите прощения и помиритесь с обидчиками.
Кто и как должен проводить ифтар?
Ифтар делают по своему желанию, он не является обязанностью ни богатого, ни бедного. Здесь не важно, сколько человек ты пригласишь — одного, десять или сто. Его можно проводить как дома, так и в кафе, ресторанах.
Можно также организовать разговения в мечетях для всех прихожан.
Часто ифтар проводят и для воспитанников детских домов, интернатов. Священнослужители напоминают, что в религии самым большим благодеянием является помощь нуждающимся.
От чего надо отказаться в священный месяц?
Кроме приема пищи надо беречь свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать и не ругаться. Не стоит планировать в этом месяце пышных мероприятий.
Пост не является препятствием для отдыха и поездок, но надо помнить, что Рамазан — это время воздержания.
Купаться в море, бассейне можно, только с целью охлаждения и чтобы вода не попала в рот.
Что нужно есть во время разговения?
Как известно, разговение начинается с воды, но можно еще начать прием пищи с фиников. О пользе фиников говорил сам пророк Мухаммед, рекомендуя их использовать во время поста.
Верующий также может включить в рацион сухофрукты, соки, фрукты и овощи по своему усмотрению.
Можно ли супругам вступать в интимную связь во время поста?
От воздержания (сухур) до разговения (ифтар) нельзя вступать в интимную связь. В противном случае ваш пост на тот день не будет засчитан. Вам придется наверстать упущенное. Супружеские пары могут вступать в интимные отношения только после ифтара и до сухура.
Если пара не жената, вступать в интимную связь запрещается не только во время поста, а до заключения брака.