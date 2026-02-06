12:14
Общество

Орозо в Кыргызстане начнется 19 февраля: ДУМК подтвердило дату

Фото из интернета. Орозо в Кыргызстане начнется 19 февраля

Духовное управление мусульман Кыргызстана сообщило, что в 2026 году месяц Рамазан (Орозо айы) начнется 19 февраля. Первый день поста приходится на эту дату.

Соответствующее решение принято фатва-советом при муфтиятах стран — членов Организации тюркских государств на заседании, прошедшем в Самарканде (Узбекистан).

По данным ДУМК, вечером 18 февраля во всех мечетях республики будет совершен первый таравих-намаз, традиционно предваряющий наступление священного месяца.

Муфтият призывает верующих заранее подготовиться к посту и соблюдать установленные религиозные нормы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360871/
просмотров: 582
