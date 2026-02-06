Орозо в Кыргызстане начнется 19 февраля: ДУМК подтвердило дату

Духовное управление мусульман Кыргызстана сообщило, что в 2026 году месяц Рамазан (Орозо айы) начнется 19 февраля. Первый день поста приходится на эту дату.
Соответствующее решение принято фатва-советом при муфтиятах стран — членов Организации тюркских государств на заседании, прошедшем в Самарканде (Узбекистан).
По данным ДУМК, вечером 18 февраля во всех мечетях республики будет совершен первый таравих-намаз, традиционно предваряющий наступление священного месяца.
Муфтият призывает верующих заранее подготовиться к посту и соблюдать установленные религиозные нормы.