Орозо в Кыргызстане начнется 19 февраля: ДУМК подтвердило дату

Фото из интернета. Орозо в Кыргызстане начнется 19 февраля

Духовное управление мусульман Кыргызстана сообщило, что в 2026 году месяц Рамазан (Орозо айы) начнется 19 февраля. Первый день поста приходится на эту дату.

Соответствующее решение принято фатва-советом при муфтиятах стран — членов Организации тюркских государств на заседании, прошедшем в Самарканде (Узбекистан).

По данным ДУМК, вечером 18 февраля во всех мечетях республики будет совершен первый таравих-намаз, традиционно предваряющий наступление священного месяца.

Муфтият призывает верующих заранее подготовиться к посту и соблюдать установленные религиозные нормы.