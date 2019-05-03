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Общество

Бишкекский горсуд признал главу Федерации профсоюзов нелегитимным

Бишкекский горсуд признал главу Федерации профсоюзов Мирбека Асанакунова нелегитимным. Об этом 24.kg сообщила представитель интересов истца Канатбека Осмонова Анара Кыштобаева.

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По ее словам, вторая инстанция поддержала решение Первомайского районного суда. Однако Мирбек Асанакунов в отставку не подал, его адвокаты обратились с кассационной жалобой в Верховный суд. Заседание назначено на 22 мая.

Анара Кыштобаева указала, что ВС КР приостановил вступление в силу решения горсуда до рассмотрения кассации. Адвокат подчеркнула, что она ходатайствует о возбуждении уголовного дела в отношении Мирбека Асанакунова по трем статьям УК КР — «Лжесвидетельство», «Фальсификация документов» и «Подлог». С прошением она обратилась в ГСБЭП.

Члены Федерации профсоюзов не раз выступали за отставку Мирбека Асанакунова. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело в отношении председателя Федерации профсоюзов по факту подделки документов. Но расследование прекратили за истечением срока давности.

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