Бишкекский горсуд признал главу Федерации профсоюзов нелегитимным

Бишкекский горсуд признал главу Федерации профсоюзов Мирбека Асанакунова нелегитимным. Об этом 24.kg сообщила представитель интересов истца Канатбека Осмонова Анара Кыштобаева.
решение Первомайского районного суда. Однако Мирбек Асанакунов в отставку не подал, его адвокаты обратились с кассационной жалобой в Верховный суд. Заседание назначено на 22 мая.
Анара Кыштобаева указала, что ВС КР приостановил вступление в силу решения горсуда до рассмотрения кассации. Адвокат подчеркнула, что она ходатайствует о возбуждении уголовного дела в отношении Мирбека Асанакунова по трем статьям УК КР — «Лжесвидетельство», «Фальсификация документов» и «Подлог». С прошением она обратилась в ГСБЭП.
Члены Федерации профсоюзов не раз выступали за отставку Мирбека Асанакунова. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело в отношении председателя Федерации профсоюзов по факту подделки документов. Но расследование прекратили за истечением срока давности.