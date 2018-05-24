Митингующие у здания правительства требуют отставки главы профсоюза Кыргызстана

В Бишкеке около Дома правительства вновь митингуют. Около 50 человек требуют отставки главы профсоюза Мирбека Асанакунова.

По словам участников акции протеста, ранее Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело в отношении председателя федерации профсоюзов Кыргызстана по факту подделки документов. «Однако до сих пор его даже не отстранили от занимаемой должности. Мы требуем его отставки», — заявили митингующие.

В Федерации профсоюзов Кыргызстана заявили, что организатора митинга Венеру Маймендееву, бывшего директора санатория «Кыргызстан», уволили после комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности. В частности, за присвоение денег в особо крупном размере, нецелевое их использование, слабый контроль работы материально-ответственных лиц, искажение объемов выполненных ремонтно-строительных работ, повлекших значительный ущерб Федерации профсоюзов Кыргызстана.