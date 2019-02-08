Правление главы Федерации профсоюзов Кыргызстана признали нелегитимным

Правление главы Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбека Асанакунова признали нелегитимным. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил член совета Федерации профсоюзов Канат Осмонов.

По его словам, соответствующее решение принял Первомайский районный суд.

«Несмотря на это решение, Мирбек Асанакунов продолжает занимать пост. Ранее на собрании глава Федерации профсоюзов заявлял, что уйдет, как только суд вынесет постановление о том, что он занимает должность незаконно. Стоит отметить, что Мирбек Асанакунов не работал ни одного дня в системе профсоюзов. Его продвигали бывшие вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова и заместитель министра соцразвития Зууракан Каденова», — сказал Канат Осмонов.

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Участник пресс-конференции отметил, что в Федерации профсоюзов тревожная ситуация. В частности, ранее приватизированный объект на Иссык-Куле могут не вернуть в собственность федерации.

«Федерация профсоюзов выдала мне доверенность на участие в судах по возвращению в собственность ранее приватизированных объектов. Однако 5 февраля доверенность Мирбек Асанакунов отозвал. У него есть своя заинтересованность по недвижимым объектам профсоюза. Я был главным препятствием, а теперь он может не возвращать объекты обратно. Речь о доме отдыха «Чолпон-Ата» на Иссык-Куле и объектах в Бишкеке», — добавил Канат Осмонов.

Отметим, что члены Федерации профсоюзов не раз выступали за отставку Мирбека Асанакунова. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело в отношении председателя Федерации профсоюзов КР по факту подделки документов. Но позже расследование прекратили за истечением срока давности.