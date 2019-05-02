Конфликт в Новопавловской школе. Учителя готовы уволиться

Учебно-образовательный комплекс-лицей № 1 имени Чингиза Айтматова в селе Новопавловка продолжают сотрясать скандалы. Учителя готовы написать заявления об увольнении.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в 24.kg.

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По их словам, родители и посторонние лица приходят в школу, срывают учебу.

«Они провоцируют учителей на драку. Мы знаем наших родителей, но в акциях участвуют посторонние. 2 апреля был митинг у учебного заведения, пьяные мужчины, они нецензурно ругались, все это слышали дети», — рассказала член профсоюза школы Кымбат Кутчубекова.

Она отметила, что после одной из таких провокаций учителю стало плохо с сердцем, а директор легла в больницу.

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«Родители после скандала в школе ворвались к ней в больницу. Мы под постоянным психологическим давлением и готовы массово написать заявление об увольнении», — сказала Кымбат Кутчубекова.

Учителя заметили, что родителей не устраивает национальность директора.

«У нас есть доказательства, как они это говорили, мы передали материалы в правоохранительные органы. Такие же выпады звучат в адрес завуча», — подчеркнула учитель Нуржамал Алиева.

Она заявила, что противостояние началось после того, как стало известно, что в учебном заведении начнут строить новый корпус.

«Это большие деньги, видимо, кому-то понадобилось место, чтобы тендеры своим отдать», — предположила педагог.

Учителя отметили, что в школе прошли три проверки, но их результаты не устроили активистов-родителей.

«На капитальный ремонт средств государство не выделяет, мы его сделали за счет средств фонда: заменили окна, двери, в кухне новое оборудование, часть средств идет на доплаты учителям и сотрудникам школы», — добавили они.

В учебном заведении несколько месяцев продолжается конфликт. Часть родителей выступает против сборов денег в школьный фонд и обвиняет в коррупции администрацию школы. Они выходили на митинг, требуя прекратить поборы и уволить директора.