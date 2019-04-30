В Бишкеке на памятнике Михаилу Фрунзе восстановили табличку

Сегодня состоялся торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски на постаменте памятника советскому военачальнику и государственному деятелю Михаилу Фрунзе.

Доску изготовили по инициативе посольства России в КР, представительства Россотрудничества, «Российской газеты» и мемориального Дома-музея Михаила Фрунзе.

Директор музея Фрунзе Бакытбек Бакчиев отметил, что восстановлена историческая справедливость.

«Молодежь интересуется, кому установлен памятник, а таблички нет. Собрали деньги, городские власти дали разрешение на установку. Обычно такие вопросы долго тянутся, но они вошли в наше положение. Михаил Фрунзе — наш земляк, выдающийся государственный деятель и полководец. Молодежь должна помнить его заслуги, что его именем 65 лет называлась столица Кыргызстана», — отметил он.

Идея восстанавливать мемориальные доски на памятниках принадлежит «Российской газете». Ранее восстановлена табличка на памятнике Валерию Чкалову. Представители издания призвали кыргызстанцев сообщать о тех монументах, где отсутствуют таблички. Их будут восстанавливать совместными усилиями.